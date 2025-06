Tabata Amaral enfrenta saia-justa com namorado João Campos

Após criticar o patrocínio de sites de apostas em festas juninas de São Paulo, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, se vê em uma situação delicada. Em uma postagem em suas redes sociais intitulada “Bet é cultura?”, Tabata expressou sua preocupação com a prefeitura, que estaria utilizando o São João de São Paulo como uma ferramenta de promoção de um mercado bilionário. Ela destacou que uma marca de apostas distribuiu brindes e coletou dados pessoais de visitantes durante o evento. O post, que recebeu bastante atenção, foi apagado poucos minutos após a publicação.

Um ponto de tensão é que João Campos, namorado de Tabata e prefeito do Recife, também permitiu que festas na sua cidade, incluindo o Carnaval, recebam patrocínio de empresas de apostas. Além disso, ele conseguiu aprovar uma proposta na Câmara Municipal que diminui a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) para essas empresas no Recife.

Na mesma publicação, Tabata mencionou um projeto de lei que apresentou na Câmara dos Deputados. O objetivo é limitar a publicidade de empresas de apostas, afirmando que a prefeitura deveria evitar dar respaldo a uma indústria que pode causar dependência. Segundo a deputada, o São João deveria ser uma celebração de cultura e amor, não um espaço para empresas lucrativas que exploram a vulnerabilidade das pessoas.

Em seguida, a assessoria de Tabata enviou uma nota esclarecendo que o post havia sido removido por um erro, mas já estava de volta nas redes. Eles reafirmaram que ela defende a regulamentação das apostas e que, junto com outros deputados, apresentou um conjunto de propostas para proteger os cidadãos. As iniciativas incluem proibir publicidade irrestrita de apostas, exigir mensagens sobre os riscos do vício e restringir o acesso a grupos mais vulneráveis, como pessoas endividadas ou cadastradas no CadÚnico.

O contexto dessas declarações aponta para um debate crescente sobre a relação entre as festas culturais e a indústria de apostas no Brasil, um tema que promete continuar gerando discussões na política e na sociedade.