Supergirl é “uma confusão total” no universo DC, diz James Gunn

Milly Alcock e sua Supergirl no Novo Universo DC

A nova versão do personagem Superman, dirigida por James Gunn, está programada para chegar aos cinemas em 2025 e apresenta uma surpresa especial para os fãs: a inclusão da Supergirl, interpretada por Milly Alcock. Este filme promete trazer uma nova abordagem aos heróis de Krypton, mostrando não apenas Kal-El, mas a prima dele, Kara Zor-El, também ganhando destaque.

A Primeira Aparição da Supergirl

No filme, Alcock aparece em uma cena memorável, onde sua personagem aparece na Fortaleza da Solidão, em um estado alterado, em busca de seu cachorro, Krypto. Essa será a primeira vez que os primo Kryptonianos são retratados juntos de forma significativa nas telonas, o que marca um importante passo na representação desses personagens.

Entrevista Reveladora

Em uma entrevista, James Gunn discutiu sobre a aparição de Supergirl e como isso se encaixa na história mais ampla do Universo DC. Segundo ele, a versão da Supergirl que será apresentada tem um passado complicado, muito diferente do de Superman. Enquanto Clark Kent teve uma criação amorosa e saudável, Kara enfrentou desafios que a moldaram de maneira distinta.

Gunn destacou: "Ela [Supergirl] é uma bagunça. A história dela é mais difícil." Essa diferença fundamental nos antecedentes dos personagens implica que suas trajetórias e personalidades serão bem diferentes nas narrativas futuras dentro do DCU.

Uma Nova Abordagem para Supergirl

O filme da Supergirl, que será baseado na história em quadrinhos "Supergirl: Woman of Tomorrow", promete explorar as dificuldades que Kara enfrentou e como isso a afeta como heroína. Essa nova visão oferece uma oportunidade para os fãs conhecerem uma Supergirl mais complexa, além dos estereótipos comuns que já foram retratados nas telas.

Expectativas para o Futuro

Com a Supergirl inserida no enredo do Superman, os fãs podem esperar um desenvolvimento intrigante para o personagem nas futuras produções do DCU. A relação entre Krypto e Supergirl, por exemplo, deve apresentar dinâmica toda nova, diferenciando-se da conexão que o cachorro tem com Superman.

A visão de Gunn para o futuro do DCU traz expectativas sobre como Kara e Clark, agora oficialmente apresentados como primos, irão interagir e se desenvolver nas próximas tramas. O filme "Superman" está programado para ser lançado nos cinemas em 11 de julho de 2025, e a expectativa é grande para ver como esses personagens icônicos serão explorados.