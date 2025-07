Supergasbras investe em fidelização digital com Clube Pedir Gás

A Supergasbras acaba de lançar o Clube Pedir Gás, um programa de fidelização que promete fortalecer o relacionamento com os clientes e dar um empurrãozinho na presença digital da empresa. Essa iniciativa foi oficialmente apresentada em julho de 2025 e é uma maneira de modernizar o atendimento ao consumidor.

Com o Clube Pedir Gás, a Supergasbras oferece cupons de desconto a cada três compras feitas pelos canais oficiais, que incluem o aplicativo da empresa e o WhatsApp. Quando você chega ao quarto pedido, é hora de aproveitar um benefício exclusivo. A ideia é incentivar o uso constante dessas plataformas digitais, criando laços mais fortes entre os consumidores e a marca.

Esse movimento mostra que a empresa está comprometida com a inovação e com a melhoria da experiência do cliente em todas as interações.

Vantagens que impulsionam o engajamento digital

O Clube Pedir Gás não para por aí. Ele também traz a campanha “Indique e ganhe”. Nela, os consumidores recebem um cupom especial que podem compartilhar com amigos. Quando alguém usa esse código para fazer uma nova compra, quem indicou ganha descontos que são válidos por até 90 dias. Isso ajuda a expandir a campanha e ainda traz mais benefícios para quem participa.

Elaine Soares, gerente de Produtos Digitais da Supergasbras, destaca que o objetivo vai além da simples entrega de gás. A empresa quer construir um relacionamento duradouro com os consumidores. “Entregamos experiência, praticidade e reconhecimento”, disse Elaine, refletindo a visão da empresa para o futuro.

Compromisso com eficiência no mercado de GLP

A Supergasbras é uma das líderes na distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no Brasil e faz parte do grupo holandês SHV Energy, que tem mais de 100 anos de experiência no setor. A empresa se destaca pela sua atuação focada em energia limpa e acessível.

Aqui no Brasil, a Supergasbras já opera há 78 anos e detém cerca de 20% do mercado, comercializando 1,5 milhão de toneladas de GLP anualmente. Essa distribuição atende cerca de 10 milhões de famílias e mais de 60 mil clientes corporativos, que vão de pequenas lojas a grandes indústrias e até mesmo o agronegócio.

A empresa se esforça para garantir um fornecimento confiável e de qualidade.

Infraestrutura robusta para garantir qualidade e segurança

Com mais de 4 mil colaboradores, a Supergasbras possui 20 unidades operacionais espalhadas pelo Brasil. Desse total, 17 são centros de engarrafamento, sendo que um deles, localizado em Duque de Caxias (RJ), é o maior parque de engarrafamento da América Latina.

A companhia oferece botijões de diferentes tamanhos, como os de 13 kg, 20 kg e 45 kg, além de gás a granel com medição individualizada para clientes corporativos. Para garantir a segurança, todos os botijões passam por requalificações periódicas em sua unidade própria, a Qualival, que é exclusiva no mercado brasileiro.

Além do mais, a Supergasbras tem a certificação ISO 9001:2015, atestando que segue padrões rigorosos de qualidade e eficiência em seus processos operacionais.

Transformação digital no setor de energia

Neste cenário de inovação, a Supergasbras não só prioriza a tecnologia e a sustentabilidade, mas também busca melhorias constantes. O Clube Pedir Gás é um reflexo dessa nova era, unindo conveniência, tecnologia e benefícios exclusivos para os consumidores.

A iniciativa conecta vantagens práticas ao uso facilitado de canais digitais, como o aplicativo, o WhatsApp e novas integrações que estão por vir. Isso demonstra o compromisso da empresa em modernizar a experiência do cliente, oferecendo soluções acessíveis e personalizadas.

Essa combinação de tecnologia, tradição e foco no consumidor ajuda a Supergasbras a ser uma das marcas mais confiáveis no setor de energia no Brasil.