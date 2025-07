Sunrise on the Reaping traz Iris Apatow e Edvin Ryding

Iris Apatow e Edvin Ryding foram confirmados como parte do elenco do filme “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, que já está em fase de produção. No longa, Apatow e Ryding interpretarão Proserpina e Vitus, respectivamente. Ambos são estudantes da Capitol University e farão parte da equipe de preparação para os Tributos do Distrito 12.

O filme conta com um elenco renomado, incluindo nomes como Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter e Lili Taylor. Além disso, há uma nova geração de atores, como Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang, entre outros.

A estreia de “Sunrise on the Reaping” está marcada para 20 de novembro de 2026. O filme é uma adaptação do livro de Suzanne Collins e será dirigido por Francis Lawrence, com roteiro escrito por Billy Ray. Nina Jacobson e Brad Simpson, da Color Force, são os produtores do projeto, que também terá Cameron MacConomy como produtor executivo. A franquia “Jogos Vorazes” já arrecadou mais de 3,3 bilhões de dólares nas bilheteiras globais.

Na recente edição do Festival de Cannes, “Sunrise on the Reaping” conseguiu parcerias com representantes de distribuição de diversos países, incluindo Leonine na Alemanha, Metropolitan na França, Nordisk nos países nórdicos e Belga nos países Benelux.

Além disso, o estúdio divulgou o elenco de apoio, que inclui personagens como Silka, interpretada por Laura Marcus, e Ampert, interpretado por Percy Daggs IV, entre outros. Um total de 17 personagens foram citados, mostrando a diversidade do elenco.

Meredith Wieck e Scott O’Brien estão supervisionando o projeto para a Lionsgate, enquanto Robert Melnik cuidou das negociações de elenco.

Atualmente, Iris Apatow está gravando uma participação na terceira temporada da série “Tell Me Lies”, da Hulu, e também foi vista recentemente no filme “Young Werther” e na série “Unstable”. Ela ainda tem um filme chamado “Ballerina Overdrive” a caminho.

Por sua vez, Edvin Ryding é conhecido por seu papel na série “Young Royals” da Netflix e também participou de uma cena marcante no filme “28 Years Later”, de Danny Boyle.

O livro “Sunrise on the Reaping” foi lançado em 18 de março e se passa 24 anos antes dos eventos da série original “Jogos Vorazes”. A história começa na manhã do sorteio da 50ª edição dos Jogos, também conhecida como o Segundo Quater Quell. O livro vendeu 1,5 milhão de cópias em sua primeira semana e permanece como um dos mais vendidos na Amazon e na lista de bestsellers do New York Times.

Além disso, a franquia continua a se expandir, com uma adaptação para teatro de “Jogos Vorazes”, escrita pelo dramaturgo ganhador do Olivier, Conor McPherson, programada para estrear em Londres em outubro.

Iris Apatow é representada por agências de talento nos Estados Unidos, enquanto Edvin Ryding conta com apoio de sua representação na América.