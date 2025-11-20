Suíte luxuosa de jogador do Corinthians custa R$ 250 mil mensais

O Rosewood São Paulo, considerado o 24º melhor hotel do mundo e o segundo no Brasil, logo atrás do famoso Copacabana Palace, tem se destacado entre os amantes do luxo e da exclusividade. E não é à toa que uma das suas suítes está chamando a atenção nas redes sociais.

Com diárias que vão de R$ 4 mil a surpreendentes R$ 30 mil, o hotel é parte de um complexo histórico construído no início do Século XX, na Cidade Matarazzo, próximo à Avenida Paulista. Inaugurado em 2021, o local conta com 181 quartos e suítes, além de 450 obras de arte contemporânea criadas por artistas brasileiros, que trazem um toque especial à decoração.

O espaço ainda oferece uma variedade de opções para refeições, com seis restaurantes e bares, além de uma linda piscina, spa, academia com personal trainer e serviços como concierge e mordomo. Os quartos têm áreas que variam de 43 a 62 metros quadrados, enquanto as suítes possuem diferentes configurações para atender a todos os gostos.

A suíte ocupada por Memphis Depay

A Penthouse Suite, onde está hospedado o jogador Memphis Depay, é a joia da coroa do hotel e tem um custo mensal de R$ 250 mil, valor que é pago pelo Corinthians, conforme contrato. Localizada no topo do edifício, essa suíte ocupa três andares e possui impressionantes 900 metros quadrados, incluindo um jardim na cobertura e uma piscina de borda infinita com vista deslumbrante para a cidade de São Paulo.

Essa acomodação luxuosa comporta até oito pessoas e é decorada com materiais de origem nacional, seguindo um design sofisticado e de padrão internacional. O espaço é generoso, com ambientes distintos, quatro camas queen-size, quatro banheiros completos e dois toaletes.

Mordomias disponibilizadas ao jogador

A estadia de Memphis está repleta de mordomias. Entre os serviços oferecidos, há um chef particular, um gerente de relacionamento exclusivo, além de um carro blindado e um motorista à disposição 24 horas.

A suíte conta ainda com uma televisão imponente de 136 polegadas, segurança particular, um violão exclusivo e um fornecimento contínuo de alimentos e bebidas, incluindo uma seleção de vinhos, champanhes e destilados.

O conforto é elevado ao extremo com roupas de cama da luxuosa marca italiana Trousseau, travesseiros antialérgicos e opções de penas, além de serviços como engraxate e check-in/check-out a qualquer hora do dia.

E não para por aí: a suíte oferece uma cafeteira Illy iperespresso Anniversary 1935, chás finos da Dammann Frères, produtos veganos da Votary, roupões da Ploh, um kit de mixologia e ainda atende aos pets, garantindo que todos se sintam em casa.