Sugestões de especialistas para sua carteira de ações

Neste domingo, 29 de outubro, durante um painel promovido pela Suno Invest, três empresas foram destacadas como boas opções para quem deseja investir em ações. O evento foi conduzido por Vitor Pitz, consultor de investimentos da Suno, que apresentou dados relevantes sobre as empresas. Duas delas atuam no agronegócio e uma no setor de shopping centers.

A primeira empresa mencionada foi a 3tentos (TTEN3), estabelecida em 1995 e listada na B3 em 2021. Inicialmente focada na venda de sementes no Rio Grande do Sul, a 3tentos expandiu seu negócio para incluir a produção e o comércio de insumos agrícolas, como fertilizantes e defensivos. A empresa se destaca por ser um dos principais distribuidores da Basf, o que a permite aproveitar economias de escala e manter uma equipe qualificada em um setor que exige expertise. Desde 2013, a 3tentos também entrou no segmento de agroindústria, que envolve o manuseio, armazenamento e processamento de grãos, o que a capacita a acompanhar toda a cadeia produtiva, desde o preparo do solo até a venda da colheita. Nos últimos três anos, a receita da empresa cresceu 2,5 vezes, refletindo a complexidade de seu modelo de negócios. Especialistas apontam que o agronegócio é um setor resiliente, com grande potencial de crescimento, especialmente considerando o aumento da população e o crescimento da renda, que impulsionam a demanda por alimentos.

Outra empresa mencionada foi a Kepler Weber (KEPL3), que está prestes a completar 100 anos em 2025. Inicialmente atuando em diversos setores de metalurgia, a empresa se especializou na oferta de soluções pós-colheita, abrangendo o beneficiamento e transporte de grãos, desde a colheita até a comercialização. Nos últimos anos, a Kepler Weber tem aprimorado sua eficiência e projeta triplicar seu valor de mercado na próxima década.

No setor de shoppings, a Allos (ALOS3) foi a companhia destacada por Roberto Esteves, diretor de Relações com Investidores da Guepardo Investimentos. Esteves observou que, embora os investidores precisem ter disciplina, a Allos apresenta uma carteira sólida. A empresa possui 46 shoppings próprios e 12 sob gestão, com uma previsão de receita de R$ 2,7 bilhões em 2024. A Allos surgiu da fusão de três grandes administradoras de shoppings e adquiriu a BR Malls em 2023, aproveitando um momento oportuno após as mudanças geradas pela pandemia de Covid-19. Entre os pontos fortes da Allos estão a diversificação de suas receitas, onde nenhum shopping representa mais de 5% da arrecadação, a sinergia após a fusão, que permitiu um aumento consistente nos aluguéis, e novas fontes de receita, como estacionamento e publicidade. Esteves acredita que a Allos está subvalorizada, recomendando que os investidores considerem a empresa neste momento.

É importante ressaltar que esta matéria tem o objetivo de informar sobre a análise realizada por especialistas em relação a ações de empresas listadas na B3, não se configurando como uma recomendação de investimento.