Streaming aumenta preços no Brasil sem aviso prévio

1 minuto de leitura
Reajuste surpresa! Serviço de streaming aumenta preços no Brasil

No dia 26 de agosto, uma terça-feira, a HBO Max anunciou mudanças nos preços de seus planos de streaming. A atualização veio como um aviso para os assinantes brasileiros, e os novos valores começam a valer a partir de 26 de setembro.

A plataforma, que oferece uma variedade de conteúdos originais e produções da HBO e Warner, está ajustando seus preços. Vamos entender melhor como esses novos valores vão funcionar.

As alterações

Os novos valores dos planos vão variar de R$ 29,90 a R$ 55,90, dependendo do pacote escolhido. O Plano Básico, que inclui anúncios, era vendido por R$ 18,90 e agora passará para R$ 29,90. Já o Plano Standard, que anteriormente custava R$ 29,90, subirá para R$ 44,90.

Para quem busca mais recursos, há o Plano Platinum, que conforme a nova tabela, vai custar R$ 55,90, em comparação aos R$ 39,90 de antes. Se a escolha for por um plano anual, o Básico, que inclui anúncios, pode ser pago em até 12 vezes de R$ 29,90. O Standard também segue essa modalidade, com parcelas de R$ 34,90. O Platinum, por sua vez, ficará em 12 vezes de R$ 44,90.

No serviço da HBO Max, você encontra séries de sucesso como The Last of Us, A Casa do Dragão e The White Lotus, entre outras. As alterações foram impulsionadas por altos custos operacionais e a necessidade de investir em novas produções. Isso também envolve constantes negociações de licenças e conteúdos.

O feedback dos assinantes em relação a esses novos preços não tem sido dos melhores. Muita gente expressou descontentamento, especialmente aqueles que aproveitaram promoções anteriormente, quando os valores eram mais acessíveis.

Para quem está avaliando a continuidade da assinatura, é sempre bom lembrar que existem outros serviços de streaming disponíveis, que podem se adequar melhor ao seu orçamento. Informações adicionais sobre os planos e serviços da HBO Max podem ser encontradas diretamente nos canais oficiais da plataforma.

