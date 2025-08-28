Seis países considerados mais seguros pela inteligência artificial

Com a tensão crescente no cenário mundial, é natural que muita gente se pergunte: onde estariam os lugares mais seguros caso uma Terceira Guerra Mundial viesse a acontecer? Essa questão tem ganhado espaço, especialmente em momentos de instabilidade política.

Alguns estudos têm usado inteligência artificial para apontar nações que, por suas características, podem servir como refúgios seguros. Destacam-se a Suíça, famosa pela sua neutralidade desde 1815, e a Nova Zelândia, que se beneficia de sua localização isolada no Pacífico Sul.

Países neutros e isolados

A Suíça e a Nova Zelândia brilham como opções para quem busca segurança. A Suíça, com sua geografia montanhosa e difícil acesso, se mantém afastada de conflitos, enquanto a Nova Zelândia se destaca por estar longe das principais rotas militares e ter uma economia bastante autossuficiente.

Riqueza natural e política de paz

Outras nações que também ganham destaque são a Islândia e o Butão. A Islândia, que não possui um exército, tem a sustentabilidade na base da sua economia, contando com energias renováveis. Já o Butão se promove como uma terra de paz, priorizando a neutralidade em suas relações internacionais.

Estabilidade na América Latina

Na América do Sul e Central, o Uruguai e a Costa Rica aparecem como escolhas seguras. O Uruguai se caracteriza por sua democracia sólida e a ausência de inimigos externos relevantes. Por outro lado, a Costa Rica, que aboliu seu exército em 1949, foca no desenvolvimento de políticas voltadas para a biodiversidade e paz social, criando um clima de estabilidade que é bastante atraente.

E quanto ao Brasil?

Apesar de estar geograficamente distante de muitos conflitos, o Brasil não é visto como um dos países mais seguros. As vulnerabilidades políticas internas e a pressão externa de potências ocidentais podem comprometer sua segurança. O alinhamento político em um cenário de guerra poderia ainda arranhar a noção de neutralidade que o país poderia ter.

Com os conflitos globais se intensificando, as atenções se voltam para países que, com sua neutralidade, estabilidade e localização estratégica, têm se preparado para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Num mundo em constante mudança, entender essas dinâmicas é essencial para vislumbrar um futuro mais pacífico.