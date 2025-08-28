Anvisa ordena recolhimento de suplementos e goma de tapioca contaminada

Na última segunda-feira, dia 25 de agosto, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tomou uma decisão importante: mandou recolher e apreender vários suplementos alimentares que estavam circulando de forma irregular no Brasil. Essa ordem foi divulgada no Diário Oficial da União e atinge produtos que foram fabricados sem os testes necessários, que tinham alegações terapêuticas sem autorização e que contêm ingredientes proibidos. Além disso, a agência suspendeu a fabricação, distribuição e propaganda das marcas envolvidas.

Suplementos suspensos pela Anvisa

Dentre os produtos que foram afetados por essa decisão, estão os suplementos da empresa Floral Ervas do Brasil Ltda. Os itens em questão estavam sendo comercializados sem os estudos de estabilidade, que garantem a segurança do produto a longo prazo. Os lotes suspensos incluem:

Magnésio Dimalato

Magnésio Quelato

Expectos Mel

Lipo Magre

Max Beauty

Gestlac

Max Neural

Digestivit

As marcas Gold Labs e Nutrivitalle também foram atingidas. Essas fabricantes não possuíam a regularização necessária e utilizavam ingredientes que não são autorizados para consumo.

Riscos associados aos suplementos alimentares

A Anvisa alerta que os produtos da Gold Labs apresentavam alegações terapêuticas e medicamentosas que não são permitidas em suplementos. Além disso, foram registrados eventos adversos graves relacionados a esses produtos. No caso da Nutrivitalle, que pertence à empresa Sunfood Clinical Brasil, a fiscalização identificou que os suplementos estavam sendo fabricados e importados sem o registro sanitário devido. Essa situação reforçou a necessidade de suspensão imediata das atividades.

Estudos de estabilidade e irregularidades

A falta dos chamados estudos de estabilidade foi um dos principais motivos para o recolhimento. Esses testes são essenciais para garantir que um produto permaneça seguro e eficaz ao longo de seu prazo de validade, em diferentes condições de temperatura e umidade. Sem essa avaliação, fica difícil confiar na segurança dos suplementos disponíveis para os consumidores.

Apreensão de goma para tapioca

A Anvisa também ordenou o recolhimento de um lote de Goma Hidratada Ekobom, fabricada pela cooperativa Coopatan, localizada na Bahia. O lote 16125, que foi produzido em junho de 2025 e tem validade até dezembro do mesmo ano, apresentou sinais de problemas, o que pode indicar contaminação, aumentando o risco para o consumidor.

Recolhimento voluntário e orientação ao consumidor

Interessante notar que a Coopatan já tinha comunicado à Anvisa sobre o recolhimento voluntário do lote da goma de tapioca. A Anvisa recomenda aos consumidores que compraram esse produto que entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da cooperativa para fazer a devolução ou troca. Os contatos disponíveis são (73) 3540-1111 e (73) 98169-5668.

Medida preventiva e fiscalização

Essas ações da Anvisa são preventivas e têm como objetivo proteger a saúde pública de produtos que não têm comprovação de qualidade. Além da apreensão, fica proibida a comercialização, fabricação e propaganda de todos os produtos listados. A Anvisa seguirá monitorando a situação e pode adotar novas medidas caso novas irregularidades sejam descobertas.

Impacto no setor de suplementos

A decisão da Anvisa afeta diretamente tanto os consumidores quanto as empresas do setor de suplementos alimentares, que vem crescendo muito no Brasil. Essas restrições mostram a preocupação da agência em garantir a segurança do consumidor, especialmente diante do uso descontrolado de substâncias sem comprovação científica.

Garantia de segurança ao consumidor

Por meio dessas novas medidas, a Anvisa reforça que as empresas precisam seguir rigorosamente as normas de produção e comercialização, que incluem testes laboratoriais e registro oficial. A agência avisa que o descumprimento pode resultar em apreensões, multas e ações judiciais.

Diante de tudo isso, é bom ficar atento e verificar se você possui em casa algum dos suplementos ou a goma de tapioca mencionados na lista de recolhimento da Anvisa.