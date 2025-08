Starlink ganha espaço entre motoristas no Brasil, alerta PRF sobre riscos

O uso da internet via satélite, especialmente com a antena Starlink, tem crescido a passos largos entre motoristas brasileiros. Essa tendência é mais perceptível em áreas remotas, onde a conexão com a internet é um verdadeiro desafio. Com a popularização do serviço da SpaceX, criado por Elon Musk, muitos profissionais, como caminhoneiros e equipes de resgate, estão em busca de uma conexão mais robusta e confiável, principalmente durante suas longas jornadas.

Apesar das vantagens, é preciso ter cuidado com a instalação da antena. As autoridades de trânsito estão de olho nas regras e qualquer instalação inadequada pode acarretar punições sérias.

Riscos de multa e retenção do veículo com Starlink

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já fez alertas sobre as consequências de uma instalação incorreta da antena Starlink. Se a antena for colocada em locais que prejudicam a visão do motorista, como no para-brisa ou nas janelas da frente, isso pode resultar em multas e até retenção do veículo. A legislação é clara: não se pode comprometer a visão do condutor.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir um veículo com visibilidade obstruída é considerado uma infração grave, resultando em multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. Se a obstrução representar um risco direto, a multa é ainda maior, subindo para R$ 293,47 e sete pontos.

Aumento nas autuações e estados mais afetados

No primeiro semestre de 2025, a PRF notificou mais de 15 mil autuações relacionadas a problemas de visibilidade. Esse número é ligeiramente menor do que em 2024, mas ainda preocupa. Regiões como Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo estão liderando em infrações, com muitos motoristas fazendo instalações inadequadas, como colocando a antena diretamente sobre o para-brisa.

Regras para instalação e o que diz a legislação

A Resolução nº 960, de 2022, é clara: nenhum objeto que interfira na visibilidade pode ser instalado em áreas essenciais para a segurança do veículo. Mesmo que a Starlink não seja mencionada diretamente na legislação, qualquer antena ou equipamento que obstrua a visão pode levar a multas. Para evitar problemas, a PRF recomenda que a antena seja fixada no teto do veículo, utilizando suportes apropriados.

Tecnologia Starlink e conectividade em áreas remotas

A Starlink, desenvolvida pela SpaceX, utiliza uma rede de satélites para oferecer internet em locais onde as redes tradicionais não chegam. Isso se tornou especialmente relevante no Brasil, onde muitos lugares, como fazendas e áreas isoladas, enfrentam falta de sinal. Desde seu lançamento comercial no Brasil em 2023, a Starlink tem atraído uma base crescente de usuários, já que a busca por conectividade em várias situações é cada vez mais comum.

Dicas para evitar problemas com a antena Starlink

Se você está pensando em instalar a antena Starlink no seu veículo, algumas dicas podem ajudar a evitar dores de cabeça:

Evite colocar a antena no para-brisa ou em janelas dianteiras.

Use suportes específicos, de preferência magnéticos, no teto do veículo.

Verifique as regras do seu município e estado antes da instalação.

Consulte profissionais especializados para garantir uma instalação segura.

Esse cuidado não apenas te protege de multas, mas também garante sua segurança e a dos outros no trânsito.

Futuro da conectividade e legislação de trânsito

Com a crescente inclusão da Starlink no mercado, a digitalização do transporte é uma realidade. Nos próximos anos, espera-se que mais veículos adotem soluções conectadas. Contudo, o grande desafio é encontrar um meio de garantir a conectividade sem comprometer a segurança nas vias.

Motoristas devem ficar atentos às regulamentações, que podem evoluir com o uso crescente da tecnologia. Afinal, é fundamental equilibrar a necessidade de internet em áreas remotas com o respeito às normas que garantem a segurança e a integridade nas estradas brasileiras.