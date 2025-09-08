Notícias

SP tem menos moradores que público do Maracanã cheio

Borá é uma cidade que, embora pequena, chama bastante atenção. Para se ter uma ideia, seu tamanho é cerca de 93 vezes menor que o Maracanã lotado. Enquanto o famoso estádio do Rio de Janeiro pode receber quase 79 mil pessoas, Borá tem pouco mais de 900 moradores. Essa comparação diz muito sobre o município, que se destaca como a menor cidade do Brasil em população.

Quantas pessoas vivem em Borá?

Localizada a 480 km da capital paulista, Borá tinha, segundo o Censo de 2022 do IBGE, exatamente 907 habitantes. Esse número garantiu a Borá o título de menor cidade do país, superando até mesmo comunidades mais isoladas da Amazônia. Apesar de seu tamanho diminuto, a cidade não é apenas um vilarejo. Ela tem sua própria prefeitura, câmara de vereadores, escola, igreja, posto de saúde e até um campo de futebol.

Como é viver em Borá?

A vida em Borá é marcada pela tranquilidade. Diferente de grandes centros urbanos, aqui não há trânsito e a criminalidade é praticamente inexistente. A convivência é tão próxima que todos os moradores se conhecem. Eventos coletivos, como aniversários e festivais, são comuns e costumam reunir quase toda a comunidade, criando um forte senso de pertencimento.

Esse jeito de viver faz com que os laços entre os moradores sejam bem fortalecidos. As pessoas costumam cuidar da rua juntas e se ajudam em diversas atividades, o que traz uma sensação de segurança e harmonia.

História e economia

Borá foi fundada em 1965 e sua economia tem raízes na agricultura e na pecuária. O orçamento da prefeitura é modesto, mas é bem administrado. Isso contribui para que a cidade apareça frequentemente em rankings de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e de qualidade de vida entre as cidades pequenas brasileiras. Por aqui, os serviços essenciais, como escolas e postos de saúde, funcionam direitinho, garantindo o básico para a população.

Por que há poucas pessoas?

O motivo da baixa população está na geografia da região. A densidade demográfica é baixa, as indústrias são escassas e Borá fica longe dos grandes centros. Esses fatores fazem com que seja difícil atrair novos moradores. No entanto, Borá se destaca como um exemplo de comunidade organizada, onde a vida segue em um ritmo mais calmo e aconchegante.

Quem visita a cidade logo percebe que o silêncio e a convivência amigável são as principais características de um lugar que ainda é um dos mais curiosos do Brasil.

