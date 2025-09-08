SBT realiza testes na programação e observa reação do público

A direção do SBT está implementando mudanças em sua programação para as tardes e início da noite, com o objetivo de testar novas estratégias e melhorar os índices de audiência. As alterações acontecem em um momento crítico para a emissora, que busca se reposicionar no mercado diante da concorrência com a Globo e a Record.

Uma das principais mudanças é a extensão da novela “Maria do Bairro”, protagonizada por Thalía, que agora terá 1h30 de duração. Essa decisão visa reforçar a popularidade das novelas mexicanas, que historicamente fazem sucesso com o público brasileiro. Caso a audiência não atenda às expectativas, a emissora já considera incluir uma nova novela durante o horário, sendo “Rubi” uma das opções mais cogitadas.

Outra alteração significativa foi o reposicionamento do programa “Casos de Família”, que agora vai ao ar às 17h. O programa jornalístico “Aqui Agora”, apresentado por Geraldo Luís, Dani Brandi e Marco Pagetti, também teve sua exibição antecipada para as 18h. Essas mudanças são vistas como tentativas de aumentar a competitividade da grade em um horário crítico.

As avaliações internas mostraram que a audiência de “Aqui Agora” estava abaixo do esperado, em parte devido ao desempenho fraco das novelas que antecediam o programa. A programação anterior, com “A Caverna Encantada” e “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”, não conseguiu atrair a audiência necessária.

Para o “Casos de Família”, a expectativa é que o programa alcance pelo menos 3 pontos de média no Ibope em São Paulo, um número considerado essencial para justificar sua continuidade na programação.

Conforme a Assessoria de Comunicação do SBT, a nova grade de programação ficou organizada da seguinte forma:

11h00 – Alô Você

– Alô Você 14h00 – Maria do Bairro

– Maria do Bairro 15h30 – Fofocalizando

– Fofocalizando 17h00 – Casos de Família

– Casos de Família 18h00 – Aqui Agora (Nacional)

– Aqui Agora (Nacional) 18h30 – Aqui Agora (Local)

– Aqui Agora (Local) 19h45 – SBT Brasil

É importante destacar que a programação das manhãs permanecerá inalterada, mantendo os programas já consolidados nesse período.

Essas mudanças refletem o esforço do SBT em ajustar sua grade e retomar a audiência, após períodos de queda em horários estratégicos. A nova estratégia que inclui a reprise de “Maria do Bairro” e possíveis adições de outras novelas quer reafirmar a identidade do canal com a cultura dos folhetins mexicanos. O sucesso dessas alterações será vital para a estabilidade da programação e poderá influenciar futuras decisões da emissora.