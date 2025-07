Sophie Charlotte se descontrola em gravações e ofende figurantes

Atriz Sophie Charlotte Passa Por Situação Constrangedora Durante Gravações

Na terça-feira, 15 de julho, a atriz Sophie Charlotte se tornou o centro das atenções por conta de uma situação constrangedora durante as gravações da novela Três Graças, onde é a protagonista. O incidente ocorreu no Terminal Bandeira, em São Paulo, e envolveu um ataque de raiva da artista em relação aos figurantes presentes no set.

De acordo com relatos, Sophie pediu que um membro da equipe retirasse os figurantes da cena, afirmando que não desejava gravar ao lado deles. Essa atitude gerou desconforto entre os colegas de trabalho, que presenciaram a situação. A cena que gerou a irritação da atriz consistia em aguardar um ônibus em um ponto, onde, curiosamente, havia um banco disponível. No entanto, a artista optou por não compartilhar o assento com os figurantes.

Em um momento de crescente incômodo, Sophie decidiu se afastar e esperar dentro do ônibus até o momento da gravação, com o intuito de evitar qualquer tipo de interação indesejada. Essa atitude foi destacada por quem estava presente no local.

Além disso, durante o intervalo para o almoço, Sophie Charlotte também foi vista se isolando. Ela se acomodou longe de seus colegas, preferindo a companhia de um segurança local para evitar qualquer contato com a equipe.

Fim do Relacionamento com Xamã

Em outro aspecto da vida pessoal de Sophie, a atriz confirmou recentemente o término de seu relacionamento com o rapper Xamã. O anúncio foi feito durante o segundo dia de Carnaval no Rio de Janeiro, quando a atriz apareceu em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí. Ao ser questionada sobre o assunto, ela declarou: “Estou solteira, não estou mais com o Xamã. Nos separamos, mas respeito e amo muito ele”.

A assessoria de ambos os artistas também confirmou o fim da relação, enfatizando que a separação foi feita de maneira amigável, com carinho e admiração mútuos. Em uma entrevista, Sophie descreveu o relacionamento como uma história linda e expressou sua torcida pela felicidade de Xamã.

Essas duas situações afastadas na vida da atriz, o incidente no set de gravação e o término do namoro, têm chamado a atenção do público e gerado repercussões nas redes sociais.