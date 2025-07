Smurfs chegam a SP com filme, parque e atividades em 2025

Parque dos Smurfs Localizado no shopping Interlagos, o Parque dos Smurfs oferece um circuito de brincadeiras com brinquedos infláveis, escorregadores e uma piscina de bolinhas. As crianças podem explorar um ambiente que simula o Jardim dos Smurfs. A entrada é paga por períodos de tempo: R$ 55 para 30 minutos e R$ 75 para uma hora. Após uma hora, há uma cobrança adicional de R$ 2,50 a cada minuto extra. O parque funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h, até o dia 11 de agosto.

Novo Filme dos Smurfs

O longa-metragem "Smurfs" tem a duração de 92 minutos e é classificado como livre. A trama gira em torno da missão de resgate do Papai Smurf, que foi capturado por dois vilões, os bruxos Razamel e Gargamel. Com a liderança da Smurfette, os Smurfs embarcam em uma aventura pelo mundo real, encontrando novos amigos no caminho. O filme conta com um elenco de vozes que inclui nomes como John Goodman e Sandra Oh, e Rihanna não apenas dá voz à Smurfette, mas também apresenta uma nova canção.