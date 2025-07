Skydance compromete-se a eliminar DEI e instalar ombudsman na CBS News

A Skydance Media busca a aprovação da Comissão Federal de Comunicações (FCC) para a aquisição da Paramount Global e, para isso, prometeu combater o que considera “preconceitos” na CBS News.

Na terça-feira, a Skydance enviou duas cartas à FCC, nas quais se comprometeu a realizar uma ampla revisão da CBS após a fusão. A empresa se comprometeu a instalar um ombudsman, que receberá e avaliará reclamações de parcialidade e outras preocupações relacionadas à emissora de notícias. Este profissional reportará suas conclusões ao presidente da nova Paramount.

Além disso, a Skydance informou que eliminará as práticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) da Paramount, afirmando que não terá tais programas. Essa postura se alinha a uma tendência observada durante a administração de Donald Trump, que frequentemente criticou políticas voltadas para diversidade nas empresas.

David Ellison, CEO da Skydance e filho do bilionário Larry Ellison, está ansioso para concluir o negócio, que foi inicialmente acordado em julho de 2024. Ele foi visto em encontros com Trump em eventos de UFC, o que sugere uma relação próxima entre as duas partes.

Recentemente, a Paramount concordou em pagar US$ 16 milhões para resolver um processo movido por Trump relacionado a uma entrevista da “60 Minutes” com a então vice-presidente Kamala Harris. Esse pagamento levantou polêmicas, com críticos chamando-o de “suborno”, dado o poder que Trump exerce sobre a fusão. No entanto, a Paramount afirmou que o caso é completamente separado do processo de fusão com a Skydance e não deve influenciar a revisão da FCC.

O presidente da FCC, Brendan Carr, que é alinhado a Trump, tem afirmado que a análise da fusão é independente, apesar de ter mencionado anteriormente que o caso da “60 Minutes” poderia ser considerado na análise. Pouco tempo após o acordo do processo, Ellison se reuniu com Carr e outros oficiais da FCC, com relatos indicando que a Skydance teria feito um “acordo paralelo” com Trump, prometendo mais de US$ 15 milhões em espaço publicitário para campanhas alinhadas com suas iniciativas.

No primeiro documento enviado a Carr, Stephanie Kyoko McKinnon, advogada geral da Skydance, afirmou que a empresa está ciente da sua responsabilidade de operar no interesse público e se comprometeu a realizar todas as mudanças necessárias para garantir a conformidade e a diversidade de pontos de vista na CBS.

McKinnon destacou que, após a conclusão do negócio, a nova gestão da Paramount garantirá que a programação de notícias e entretenimento reflita uma diversidade de visões políticas, prometendo a instalação de um ombudsman pelo prazo de pelo menos dois anos. Essa justificativa vai ao encontro da crença de Trump e do movimento MAGA, que considera que veículos de comunicação como a CBS tendem a ser tendenciosos em relação a visões conservadoras.

A decisão de eliminar as práticas de DEI também se alinha a uma iniciativa chave da administração de Trump, que tem buscado reverter políticas de diversidade em instituições privadas. A fusão mais recente conhecida que gerou tal pressão foi a união da Verizon com a Frontier, aprovada somente após concessões em políticas de diversidade.

Até o momento, nem a Paramount nem a Skydance se pronunciaram sobre as questões levantadas.