Sheikh Mohammed testa trem de Dubai a Fujairah

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, realizou na última sexta-feira uma viagem de inspeção no novo trem de passageiros da Etihad Rail, que liga Dubai a Fujairah. O objetivo da viagem foi avaliar o progresso da construção da rede ferroviária nacional.

O serviço de trem de passageiros da Etihad Rail está programado para começar a operar em 2026. O projeto visa conectar 11 cidades e regiões do país, começando em Al Sila, no oeste, e terminando em Fujairah, no leste. A expectativa é que, até 2030, o sistema transporte cerca de 36 milhões de passageiros a cada ano.

Em seu perfil nas redes sociais, Sheikh Mohammed destacou a importância do projeto, mencionando que a viagem de teste demonstra o avanço das obras. Ele enfatizou a velocidade do trem, que pode chegar a 200 km/h, permitindo que os passageiros se desloquem de Abu Dhabi a Dubai em cerca de 57 minutos e de Abu Dhabi a Fujairah em aproximadamente 105 minutos. Cada trem pode acomodar até 400 passageiros por viagem.

As quatro primeiras estações de passageiros estarão localizadas em Abu Dhabi, Dubai, Sharjah e Fujairah. A estação de Dubai será situada próxima ao Jumeirah Golf Estates, enquanto a de Fujairah ficará em Sakamkam. A estação de Sharjah será próxima ao aeroporto e à Universidade.

Esse projeto faz parte de um programa maior, que tem um investimento de 50 bilhões de dirhams (AED), com a expectativa de gerar benefícios econômicos de cerca de 200 bilhões de dirhams nos próximos 50 anos. Esses benefícios incluem melhorias na logística, redução de acidentes, melhor planejamento urbano e crescimento do turismo.

Além disso, a nova rede ferroviária também deve contribuir para a diminuição das emissões de transporte, com uma meta de redução de 21% até 2050, o que equivale a retirar mais de 8 milhões de toneladas de CO₂ do meio ambiente a cada ano.