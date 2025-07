Por que o super-homem usa cueca por cima da calça?

O Super-Homem, um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos, está de volta às telonas nesta semana com a estreia do filme “Superman”, dirigido por James Gunn. A nova produção marca a volta de um detalhe clássico do traje do herói: a cueca vermelha usada por cima do uniforme azul. Essa característica se tornou um símbolo do Super-Homem desde sua criação, há quase 90 anos, e influenciou o visual de muitos outros super-heróis ao longo do tempo.

Nos últimos anos, no entanto, essa parte do traje havia sido deixada de lado. Desde o filme “O Homem de Aço”, lançado em 2013, o Super-Homem passou a usar um uniforme totalmente azul, sem a cueca vermelha. Em 2011, o personagem já havia sido modernizado, e passou a ter um visual com a roupa azul até as botas vermelhas, sem qualquer indício da cueca.

James Gunn, que dirige o novo filme, estava inicialmente inclinado a manter essa nova estética. Contudo, o ator David Corenswet, que interpreta o Super-Homem no filme, sugeriu a volta da cueca vermelha, argumentando que isso ajudaria o personagem a parecer mais acessível e menos sério. Em sua opinião, essa escolha traz um toque de leveza e infantilidade que é essencial para o herói.

Gunn ressaltou que a produção experimentou várias versões do traje antes de decidir pela volta da cueca. Segundo ele, Corenswet enfatizou que a intenção do Super-Homem é que as crianças o vejam como alguém amigável, apesar de seus impressionantes poderes, como disparar raios pelos olhos. O diretor destacou que o herói deve ser um símbolo de esperança e positividade, e a estética escolhida reflete esse objetivo.

A cueca vermelha tem suas raízes nos anos 1930, quando o Super-Homem foi criado. Naquela época, a figura masculina forte era frequentemente associada a artistas de circo que usavam cuecas ou sungas sobre meias-calças como parte de suas vestimentas. A escolha desse detalhe foi também influenciada pela tecnologia de impressão dos quadrinhos da época, que apresentava limitações de cores e detalhes. O uso da cueca por cima do uniforme azul criava um contraste visual que ajudava a destacar os músculos e a personalidade do personagem.

Além disso, a relação do Super-Homem com a cueca vermelha foi mencionada em uma edição de 2017 da série “Action Comics”. Nela, o filho do Super-Homem, fruto de sua união com Lois Lane, questiona o motivo do pai usar a cueca. O Super-Homem responde que a peça faz parte da roupa, sendo costurada ao traje, o que dá uma nova interpretação ao famoso adereço.

A estreia do novo filme promete revitalizar a imagem do Super-Homem e trazer de volta um pouco da nostalgia que muitos fãs sentiam em relação ao personagem. A combinação do traje clássico com uma narrativa moderna pode conquistar tanto novas gerações quanto os admiradores de longa data do herói.