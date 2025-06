Shai Gilgeous-Alexander e Thunder celebram título da NBA com fãs

Shai Gilgeous-Alexander e o Oklahoma City Thunder foram recebidos com entusiasmo por seus torcedores durante uma celebração na cidade, após conquistarem o título da NBA no último domingo. A equipe venceu a série final contra o Indiana Pacers, que foi disputada em sete jogos. Essa vitória marca o primeiro título da franquia desde que deixou Seattle e se mudou para Oklahoma City em 2008.

Na manhã de terça-feira, fãs se reuniram nas ruas da cidade para prestigiar o time apenas dois dias após a vitória no Paycom Center. Durante o desfile, Gilgeous-Alexander e seus companheiros de equipe interagiram com os torcedores, que vibraram enquanto confetes coloridos caíam das ruas. Diferente de muitos desfiles de campeões, onde as estrelas costumam ficar em cima de carros, os jogadores do Thunder optaram por caminhar entre o público e permitir que os fãs tocassem o troféu. Gilgeous-Alexander se destacou ao exibir uma bandeira da equipe enquanto usava a bandeira canadense amarrada na cintura.

O desfile começou na North 10th Street e percorreu o centro da cidade, terminando em frente ao Paycom Center, onde o time e a comissão técnica se dirigiram aos torcedores. Segundo estimativas, cerca de 500 mil pessoas compareceram à celebração.

Durante o evento, Gilgeous-Alexander agradeceu aos fãs: “Wow… Muito obrigado a todos vocês. Nunca se esqueçam disso. Momentos como este não aparecem com frequência. Nós amamos vocês”.

A história do Oklahoma City Thunder na NBA inclui a conquista de um título em 1979, quando era conhecido como Seattle SuperSonics, antes da mudança para Oklahoma City em 2007. A franquia disputou as Finais da NBA em 2012, integrando um time com estrelas como Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook, mas perdeu para LeBron James e o Miami Heat.

Após a saída desses jogadores, o Thunder passou por um processo de reconstrução e adquiriu Gilgeous-Alexander em 2019, quando foi trocado com o L.A. Clippers por Paul George. Sob o comando do técnico Mark Daigneault, a equipe, formada por jovens talentos, superou os Memphis Grizzlies, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves para conquistar o título da Conferência Oeste e, em seguida, vencer o Pacers, garantindo seu primeiro troféu da NBA.