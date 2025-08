Seu Jorge leva “Baile à la Baiana” à Vibra São Paulo

Seu Jorge está em turnê com seu novo álbum, “Baile à la Baiana”, e tem um show marcado em São Paulo. O artista se apresentará na Vibra São Paulo no dia 27 de setembro. Este espetáculo é parte de uma superprodução que marca um novo momento em sua carreira. O álbum, lançado em fevereiro, é o primeiro com músicas inéditas após dez anos e conta com 11 faixas que misturam ritmos do Rio de Janeiro e da Bahia, refletindo a diversidade musical do Brasil.

Seu Jorge destaca a importância de se apresentar em São Paulo, um lugar conhecido por sua pluralidade cultural. Ele descreve o show como uma oportunidade para os espectadores dançarem, cantarem e sentirem a força da cultura brasileira.

O álbum foi gravado com sua banda, o Conjuntão Pesadão, que o acompanha há anos. Ele destaca que a música do disco é uma fusão de influências acumuladas ao longo de sua trajetória, abrangendo estilos como funk, soul, samba, chula, semba, black samba e afropop. A ideia para o projeto surgiu em Salvador, durante encontros com o percussionista Peu Meurray.

“Este disco é sobre união, encontros e alegria,” diz Seu Jorge, ressaltando que as músicas foram inspiradas em momentos verdadeiros com amigos e colaboradores. Durante o show, o público poderá ouvir tanto as novas canções do álbum quanto clássicos de sua carreira, como “Carolina”, “Burguesinha” e “Mina do Condomínio”.

A expectativa é de uma noite cheia de celebração, com muito ritmo e performances contagiosas. O cantor deseja que o público sinta a essência da música brasileira e participe ativamente do espetáculo.

Os ingressos para o show variam a partir de R$70,00 e já estão disponíveis em plataformas online e em pontos de venda como as bilheteiras da Vibra São Paulo e outros teatros da cidade.