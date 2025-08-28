Casal de servidores públicos é assassinado em Teresina

Um crime brutal deixou Teresina em choque na quarta-feira (27). O guarda municipal Fernando de Oliveira Castro foi preso sob a acusação de assassinar sua ex-mulher, Penélope Brito, que comandava a Guarda Civil Municipal de Parnaíba, e o vereador Thiciano Ribeiro (PL). A situação é ainda mais complexa, já que o casal estava separado há aproximadamente cinco meses, segundo informações da Polícia Civil do Piauí.

O que se sabe sobre o crime

As investigações indicam que Penélope e Thiciano estavam na capital piauiense para celebrar o aniversário da avó do parlamentar. Na madrugada, Fernando, que estava de plantão, saiu do trabalho e foi até Teresina, onde esperou a oportunidade para agir. Ele confessou, informalmente, à polícia que a separação foi o que o motivou a praticar a violência.

Além disso, o crime parece ter sido premeditado. A informação é que o guarda utilizou sua arma institucional para cometer os assassinatos. Ele foi encontrado com duas armas particulares, que também foram apreendidas no momento da prisão. O veículo que ele usou para chegar ao local do crime foi recolhido pelas autoridades.

O delegado Anchieta Nery, que atua na Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança do Piauí, enfatizou que o caso demonstra um claro planejamento. Ele disse, “Ele encerrou o plantão e seguiu até Teresina já com o objetivo de praticar o crime”.

Prisão e apreensões realizadas

Fernando de Oliveira Castro foi localizado no bairro Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina. Na hora da detenção, os policiais encontraram três armas de fogo, dinheiro em espécie e o veículo usado na ação. A arma institucional foi confirmada como a utilizada nos homicídios.

A Polícia Civil esclareceu que Fernando não resistiu à prisão e foi levado para a Central de Flagrantes. Ele permanece à disposição da Justiça, mas ainda não há informações sobre a audiência de custódia ou uma possível transferência para um presídio.

As investigações ainda continuam para descobrir se houve qualquer tipo de apoio externo ou comunicação que pudesse indicar a participação de terceiros. Contudo, até o momento, a polícia acredita que o crime foi uma ação isolada, motivada por razões pessoais ligadas ao fim do relacionamento.

Repercussão e próximos passos da investigação

A morte de Penélope Brito e Thiciano Ribeiro causou uma grande comoção em Parnaíba e Teresina. Penélope era uma comandante respeitada na Guarda Civil Municipal, com uma trajetória marcada por projetos relevantes na área de segurança pública. Já Thiciano era um vereador atuante e uma figura proeminente em seu partido.

O Governo do Piauí e a Prefeitura de Parnaíba se manifestaram com notas de pesar e solidariedade às famílias das vítimas. O clima de luto foi tão forte que a Câmara Municipal de Parnaíba decidiu suspender suas atividades em respeito a Thiciano.