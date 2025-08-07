Série da Amazon Prime tem trailer e data de estreia revelados

Amazon Prime divulgou o trailer de uma nova série chamada “The Runarounds”, que foi filmada em Wilmington, na Carolina do Norte, em 2024.

A série é criada pelos mesmos responsáveis por “The Outer Banks” e traz de volta a cidade de Wilmington como cenário. A trama acompanha um grupo de formandos do ensino médio que decidem formar uma banda. Eles buscam escapar da rotina monótona e aproveitar o verão em busca de uma grande oportunidade na música.

No trailer, é possível ver imagens icônicas de Wilmington, incluindo o centro da cidade, o Battleship Park e o escritório do xerife do condado de New Hanover. Esses locais ajudam a situar a narrativa na vibrante cultura local.

A estreia de “The Runarounds” está marcada para o dia 1º de setembro. Os fãs podem assistir ao trailer completo para ter uma ideia do que esperar dessa nova produção.