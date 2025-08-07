Notícias

Série da Amazon Prime tem trailer e data de estreia revelados

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Trailer, premiere date released for Amazon Prime series filmed in Wilmington
Shots of downtown Wilmington, Battleship Park and the New Hanover County Sheriff’s Office can be seen in the trailer.

Amazon Prime divulgou o trailer de uma nova série chamada “The Runarounds”, que foi filmada em Wilmington, na Carolina do Norte, em 2024.

A série é criada pelos mesmos responsáveis por “The Outer Banks” e traz de volta a cidade de Wilmington como cenário. A trama acompanha um grupo de formandos do ensino médio que decidem formar uma banda. Eles buscam escapar da rotina monótona e aproveitar o verão em busca de uma grande oportunidade na música.

No trailer, é possível ver imagens icônicas de Wilmington, incluindo o centro da cidade, o Battleship Park e o escritório do xerife do condado de New Hanover. Esses locais ajudam a situar a narrativa na vibrante cultura local.

A estreia de “The Runarounds” está marcada para o dia 1º de setembro. Os fãs podem assistir ao trailer completo para ter uma ideia do que esperar dessa nova produção.

