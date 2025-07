Senador John Kennedy explica por que travou na TV ao vivo

O senador John Kennedy esclareceu que não sofreu um derrame nem contraiu uma doença sexualmente transmissível após um incidente em que ficou visivelmente confuso durante uma transmissão ao vivo na Fox Business, na terça-feira. O momento, que gerou preocupações sobre sua saúde, se espalhou rapidamente nas redes sociais.

Durante a entrevista, o senador da Louisiana estava falando sobre a repressão do governo Trump às cidades santuário, quando, de repente, parou de falar e ficou com o olhar perdido. Após a exibição do vídeo, muitos internautas começaram a especular sobre sua saúde.

Na quarta-feira, em uma conversa com o apresentador Larry Kudlow, Kennedy explicou que o que ocorreu foi um problema técnico com seu dispositivo de áudio. “Estava lá no seu programa, me divertindo, e de repente, meu fone deu uma pane. Parecia que um avião estava decolando!”, afirmou, mostrando seu fone de ouvido. Ele explicou que, devido ao barulho, pensou que a transmissão havia sido interrompida e, por isso, parou de falar.

Após o incidente, Kennedy retornou ao ar, mas ainda enfrentou dificuldades para ouvir Kudlow devido a problemas técnicos. O apresentador corroborou a versão do senador, afirmando que era apenas uma falha técnica e que muitas pessoas estavam fazendo suposições infundadas sobre a saúde de Kennedy. “Acho que foi só isso que aconteceu”, informou Kudlow.

Kennedy também fez questão de rechaçar as especulações que surgiram após o episódio. Ele se divertiu com as histórias que circularam na imprensa, incluindo boatos de que ele teria sofrido um “congelamento cerebral” ou até mesmo um derrame ao vivo. “Estou bem, aqui estou eu. Estou cheio de energia”, disse o senador.

Em um comunicado enviado por sua equipe, Kennedy reiterou que o problema foi causado por um barulho alto e estático no seu earpiece. Antes desse esclarecimento, a situação gerou várias comparações com o senador Mitch McConnell, que já havia enfrentado episódios semelhantes de confusão ao longo de suas aparições públicas. A equipe de McConnell atribuiu esses episódios a um concussão após uma queda em março de 2023.

Nos últimos meses, o estado de saúde de vários legisladores se tornou um assunto de preocupação crescente. Este ano, três deputados democratas faleceram devido a doenças ou problemas relacionados à idade. Além disso, a saúde do presidente Joe Biden, que tem 82 anos, também é frequentemente discutida, especialmente à luz de novas informações sobre sua condição.