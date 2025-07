Semana começa com sol e temperaturas de até 27ºC no RS

Os moradores do Rio Grande do Sul podem esperar mais um dia ensolarado e com temperaturas amenas nesta segunda-feira, 21 de julho. De acordo com a previsão do tempo, o dia começará com nevoeiro, neblina e nuvens baixas em várias regiões, especialmente no Centro e Leste do estado, incluindo a Grande Porto Alegre.

A previsão indica que a temperatura deverá ser mais baixa durante a manhã, devido ao resfriamento noturno. As partes mais frias, como as baixadas da Serra do Sudeste, o Planalto e a região de Campos de Cima da Serra, poderão registrar geadas, trazendo temperaturas bem abaixo de zero em alguns locais.

Uma das características do dia será a grande variação de temperatura entre a manhã e a tarde. Cidades como São José dos Ausentes poderão ter uma mínima de 0ºC pela manhã e atingir até 19ºC à tarde. Em Santa Rosa, a mínima será de 6ºC e a máxima poderá chegar a 26ºC, mostrando como o clima pode mudar rapidamente.

À medida que o dia avança, as condições melhoram. As temperaturas durante a tarde devem ser agradáveis, variando entre 22ºC e 25ºC na maioria das cidades. Na região Noroeste do estado, não é incomum que as máximas cheguem a 27ºC.

Em Cerro Largo, a mínima prevista é de 11ºC, enquanto a máxima deve ficar em torno de 21ºC, oferecendo um dia tranquilo e ensolarado para os moradores locais.