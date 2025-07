SegurPro oferece 2 mil vagas de emprego no ABC

O maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, o The Town 2025, retorna com sua segunda edição nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. O evento será realizado no Autódromo de Interlagos e espera atrair milhares de visitantes, contribuindo para o turismo, a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.

Para garantir a segurança durante o festival, a SegurPro, parte do Grupo Prosegur, está recrutando 2 mil vigilantes. A empresa, conhecida por sua atuação no setor de segurança patrimonial, utilizará tecnologia avançada para monitoramento e proteção de todas as áreas do evento. Um Centro de Controle Operacional (CCO) será montado no autódromo, permitindo o acompanhamento em tempo real com o auxílio de drones, câmeras e sistemas de vigilância.

O processo seletivo da SegurPro também enfatiza o compromisso com a diversidade. A empresa se propõe a ter pelo menos 30% de sua equipe composta por mulheres e considera candidatos de grupos diversos que atendam aos requisitos necessários.

Oportunidades na área de segurança

O setor de segurança privada é fundamental para a economia brasileira, com aproximadamente 530 mil vigilantes registrados até 2024. A SegurPro espera que a fiscalização aumente, promovendo na legislação a necessidade de formação de vigilantes e reciclagem de profissionais. Essas medidas buscam melhorar não apenas a qualidade dos serviços, mas também oferecer melhores condições de trabalho aos vigilantes.

A empresa considera que a formação adequada e o suporte legal são cruciais para aumentar a credibilidade e a confiança dos vigilantes. Trabalhar em grandes eventos oferece uma oportunidade significativa para os profissionais, com a possibilidade de progressão na carreira. De acordo com a SegurPro, 20% dos vigilantes que participaram da última edição do evento foram realocados para outras funções na empresa.

Requisitos e benefícios

Interessados em se candidatar às vagas devem apresentar certificação atualizada de vigilante patrimonial, formação em grandes eventos e reciclagem regular. A SegurPro oferece benefícios como diárias diferenciadas, prêmios por assiduidade e refeições durante o expediente. Vigilantes que optarem por alojamento durante o evento terão todas as refeições incluídas.

Para se inscrever, os candidatos devem se dirigir à base da SegurPro, localizada na Rua dos Italianos, 988, Bom Retiro, em São Paulo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, às 8h, e os interessados devem levar documentos pessoais, comprovante de residência e certificações exigidas. Também é possível se inscrever por meio de um link onde uma assistente virtual orienta todo o processo.

A SegurPro atuou na segurança da primeira edição do The Town, realizada em 2023, através de uma operação que utilizou mais de 110 câmeras, drones e tecnologia avançada. A empresa se destaca na segurança de eventos, já tendo participado de grandes festivais e competições como o Rock in Rio, Lollapalooza e o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. No Brasil, a SegurPro conta com mais de 26 mil colaboradores, operando em 5 mil postos de trabalho em todo o país.