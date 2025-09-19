Secretaria informa que 719 ganhadores não retiraram prêmios

A Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul fez um alerta que merece atenção: 719 pessoas que foram sorteadas no programa de nota fiscal ainda não retiraram seus prêmios. No total, são R$ 507 mil que estão parados. Essa situação é fruto do programa Nota MS Premiada, que tem como objetivo incentivar os consumidores a pedirem o CPF na nota em suas compras.

Até agora, o programa já distribuiu R$ 2,4 milhões só nos primeiros oito meses de 2025, beneficiando 1.070 pessoas. No entanto, muitos ganhadores acabam esquecendo ou simplesmente não sabem que foram contemplados, e parte dos valores acaba expirando. Em 2025, R$ 650 mil deixaram de ser sacados e foram repassados para o Fundo de Habitação de Interesse Social.

Como funcionam os sorteios da nota fiscal

Os sorteios do Nota MS Premiada acontecem todo mês e estão relacionados aos resultados da Mega-Sena e da Quina. São R$ 300 mil distribuídos mensalmente: R$ 100 mil para quem acertar os números da Mega e R$ 200 mil entre os ganhadores da Quina. Os prêmios são rateados, garantindo que mais pessoas possam ser beneficiadas.

Em algumas situações, os valores podem ser bem altos. Um dos vencedores, por exemplo, ganhou R$ 25 mil apenas por ter comprado uma garrafinha de água que custou R$ 1,99.

Por que tantos prêmios não são sacados

Segundo as regras do programa, os ganhadores têm até 90 dias para solicitar o saque dos prêmios. Depois desse período, o dinheiro não volta mais. O problema é que muitos não sabem que ganharam, já que precisam acessar o site oficial do programa para conferir.

Essa falta de acompanhamento resulta em prêmios esquecidos. Por isso, é importante que os consumidores consultem regularmente o site do Nota MS Premiada para não perderem suas chances.

Impacto financeiro e social

A falta de saques dos prêmios também impacta as políticas públicas. Os R$ 650 mil que não foram retirados em 2025 já foram destinados ao Fundo de Habitação de Interesse Social, que apoia projetos de moradia popular.

Além disso, especialistas ressaltam que o foco dos sorteios é promover a cidadania fiscal. Ao pedir o CPF na nota, os consumidores ajudam a combater a sonegação e a aumentar a arrecadação estadual, beneficiando os serviços públicos.

Como participar e consultar resultados

Participar do programa é bem fácil. Qualquer compra acima de R$ 1 gera um bilhete para os sorteios, desde que o CPF seja informado no momento da compra. Para saber se você foi sorteado, é só acessar o site oficial do Nota MS Premiada e inserir seus dados.

A Secretaria recomenda que as pessoas verifiquem o portal logo após cada sorteio da Mega-Sena e da Quina. Isso ajuda a evitar que prêmios que vão de valores menores até quantias que podem mudar vidas sejam perdidos.

Neste ano, enquanto muitos já ganharam valores expressivos, centenas de prêmios, somando mais de meio milhão de reais, continuam esquecidos. Fica a mensagem: conferir os resultados é tão importante quanto pedir o CPF na nota.