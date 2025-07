Sean Combs é inocentado de tráfico, mas condenado em duas acusações

Watch: BBC reporter inside courtroom on reaction as Diddy verdict read

Um tribunal recentemente tomou decisões importantes em relação ao caso de Combs, que enfrentava sérias acusações de crimes como agiotagem e tráfico sexual. Após um processo que durou sete semanas, os jurados anunciaram que o absolveram das acusações mais graves.

A atmosfera no tribunal foi marcada por fortes emoções. Ao ouvir a decisão, Combs se ajoelhou no chão, colocando o rosto na cadeira, e pareceu entrar em oração, visivelmente abalado.

A juíza do caso deve decidir se Combs será solto sob fiança às 13h, no horário local. O veredito foi divulgado após os jurados terem indicado, na terça-feira, que chegaram a um consenso sobre as acusações de tráfico sexual e de transporte para prostituição, mas não conseguiram um veredito sobre a acusação de agiotagem.

Os jurados relataram que tinham opiniões firmes, mas contrárias, sobre essa acusação, que é considerada a mais complexa e severa do caso. A acusação formal refere-se a um suposto esquema de agiotagem, que envolve a direção de um empreendimento ilegal, de acordo com uma lei específica. Para que Combs fosse condenado nesta acusação, os promotores precisavam demonstrar que ele usou sua rede de associados para operar uma organização criminosa que cometia crimes, como tráfico sexual, sequestro, uso de substâncias ilícitas e obstrução da justiça.

Os promotores argumentaram que esse grupo incluía os funcionários de Combs, que, segundo a acusação, teriam participado na organização de eventos conhecidos como “freak-offs”. Nesses eventos, namoradas de Combs supostamente se envolveriam sexualmente com um acompanhante masculino, enquanto ele assistia e gravava tudo.

Já os advogados de defesa contestaram a acusação de agiotagem, afirmando que não é possível considerar a participação se os membros da equipe de Combs não estavam cientes ou cúmplices das atividades ilícitas.

Ao longo do julgamento, mais de 30 testemunhas foram chamadas, incluindo a ex-namorada de Combs, a cantora Casandra Ventura, o rapper Kid Cudi, bem como ex-funcionários e trabalhadores da segurança de hotéis. As testemunhas descreveram como Combs supostamente contava com um círculo “leal” de funcionários para pressionar seus parceiros a participar dos “freak-offs”.

O desfecho do julgamento e as decisões do tribunal têm gerado grande expectativa sobre o futuro de Combs e as possíveis consequências legais que ele ainda pode enfrentar.