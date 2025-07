Sea-Doo RXP-X 325 é o jet ski mais rápido, vai a 130 km/h

A busca pelo título de jet ski mais rápido do mundo sempre desperta grandes emoções entre os amantes de esportes aquáticos. Em 2025, o grande vencedor nessa categoria de produção em série é o Sea-Doo RXP-X 325. Esse modelo é uma verdadeira obra de engenharia, unindo potência incrível e um design hidrodinâmico que impressiona.

Por outro lado, quando falamos de recordes absolutos, a conversa ganha um outro nível. Um modelo customizado, totalmente modificado, ultrapassa os 200 km/h e se torna o verdadeiro "dragster" das águas, segundo especialistas como o The Watercraft Journal. Imagine só a adrenalina!

Os modelos de produção mais velozes

A velocidade máxima de um jet ski de fábrica não depende apenas do motor. Fatores como o design do casco, o peso, a eficiência da bomba de jato e a eletrônica envolvida são essenciais para transformar a potência em velocidade na água. E nesta categoria, motores com supercharger, ou compressor mecânico, são comuns, gerando potências superiores a 300 HP.

O Top 3 dos jet skis mais rápidos que você pode comprar em 2025

Sea-Doo RXP-X 325 Com seu motor Rotax 1630 ACE de 325 cavalos, lançado no final de 2023, o RXP-X 325 se coloca no topo do ranking. Potência: 325 HP

325 HP Velocidade Máxima (Testada): Aproximadamente 130 km/h Este modelo é feito para corridas, com um casco que permite curvas incríveis e uma aceleração que lidera a categoria. Yamaha GP1900R SVHO A Yamaha aprimorou sua tradicional plataforma GP com um motor ainda mais potente. Potência: Cerca de 300 HP

Cerca de Velocidade Máxima (Testada): Aproximadamente 128 km/h O destaque da Yamaha é o motor de 1.9L, o maior do mercado, que oferece velocidade estonteante e é conhecido pela sua confiabilidade. Kawasaki Jet Ski Ultra 310LX-S A Kawasaki, que popularizou o termo "Jet Ski", também faz sucesso com o modelo Ultra 310. Potência: 310 HP

310 HP Velocidade Máxima (Testada): Aproximadamente 120 km/h Embora tenha uma velocidade um pouco inferior, a Ultra 310 se destaca pela entrega de potência e um casco que proporciona mais estabilidade em águas agitadas.

Além dos limites da fábrica: o recorde mundial de velocidade absoluto

Quando falamos de corridas, as motos aquáticas podem alcançar velocidades inimagináveis. O recorde, reconhecido internacionalmente, pertence a Uva Perez.

Velocidade: 127 mph (aproximadamente 204,4 km/h )

127 mph (aproximadamente ) Data e Local: Estabelecido em 2017, durante o evento “Hydrodrags” na Flórida, EUA.

A máquina de Uva, chamada “Black-N-Mild”, era um protótipo baseado em uma plataforma Sea-Doo, mas com um motor modificado que ultrapassava 700 HP e um casco feito de fibra de carbono.

Um campeão para a loja e outro para a história

No final das contas, qual é o jet ski mais rápido do mundo? A resposta é bem clara:

O mais rápido que você pode comprar: O Sea-Doo RXP-X 325 .

O . O recordista absoluto de velocidade: A embarcação customizada de Uva Perez.

A competição entre as marcas continua a todo vapor, com novidades e tecnologias surgindo a cada ano para desafiar os limites da velocidade sobre as águas.