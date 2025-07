SBT recebe Os Barões da Pisadinha e Gui Santana neste sábado

O programa “Sabadou com Virginia” deste sábado, dia 19, promete uma noite recheada de animação e surpresas. A apresentadora Virginia Fonseca recebe no palco convidados especiais: a dupla Os Barões da Pisadinha, o humorista Gui Santana e a apresentadora de games Nyvi Estephan. A atração também contará com a presença dos irreverentes Lucas Guedez e Margareth Serrão.

No sofá, Gui Santana relembra suas primeiras experiências no humor. Ele compartilha que sua primeira imitação foi de Zacarias, quando tinha cerca de 5 ou 6 anos. “Naquela época, eu não conseguia fazer a voz dele, só imitava a carinha”, conta. Santana ainda recorda sua estreia na televisão, que aconteceu no programa “Quinta Categoria”, da MTV, comandado por Marcos Mion e Cazé Peçanha. “Era um show de calouros com comediantes e eu fiz uma imitação do William Bonner”, relata.

Nyvi Estephan, por sua vez, fala sobre os desafios de apresentar um programa de games. “É algo muito novo para muitas pessoas. Até hoje, ainda tenho que explicar que esse é o meu trabalho”, revela.

Os Barões da Pisadinha também estarão presentes, animando a plateia com seus grandes sucessos e contando sobre o início da carreira. Rodrigo Barão recorda como tudo começou: “Conheci o Felipe tocando guitarra. Depois de um tempo, ele me chamou para montar um grupo, o Barões do Forró Prime, e, graças a Deus, foi dando certo”.

Felipe Barão destaca um novo momento para a dupla. “Recentemente, lançamos o DVD ‘Forró & Desmantelo’, nosso quinto trabalho, que é voltado para o São João e busca resgatar a essência dos Barões”, afirma.

Além das conversas, o programa trará quadros divertidos como “Em Busca do Corte Perfeito”, “Se Beber Não Fale” e o inusitado “Sabadou Tem Que Beijar”. Nesse último, Vanessa inscreveu seu pai, Marcelo, para encontrar um novo amor.

O “Sabadou com Virginia” irá ao ar neste sábado, 19 de julho, a partir das 22h15 (horário de Brasília).