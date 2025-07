SBT exibe ‘Maria do Bairro’ de forma repentina; confira horário

Mudanças na programação do SBT: ‘Maria do Bairro’ volta ao ar

O SBT, conhecido por suas inovações na programação, fará mais uma mudança em sua grade. A emissora decidiu escalar a novela "Maria do Bairro", protagonizada por Thalia, para atrair mais espectadores. O sucesso da trama mexicana na telinha é um dos fatores que motivaram a decisão.

A história gira em torno de Maria, uma jovem de origem humilde e coração bondoso, que vive um romance com um homem rico. A trama, que aborda temas como preconceito e os desafios do amor, conquistou uma vasta audiência quando foi exibida pela primeira vez nos anos 90.

Horário da novela

A nova exibição de "Maria do Bairro" está programada para começar no horário da novela "A Caverna Encantada", às 13h45. Em contrapartida, "A Caverna Encantada" passará a ser exibida na faixa da "Sessão Dorama", às 17h30. Essa mudança visa competir com o programa "Balanço Geral", da Record, que também é popular no mesmo horário.

"A Caverna Encantada" já passou por outras alterações na programação do SBT. A novela, escrita por Íris Abravanel, foi deslocada para o início da tarde e já teve reprises em horários nobres, mas agora enfrenta uma nova mudança, perdendo também o espaço noturno para "As Filhas da Senhora Garcia".

Reações nas redes sociais

Após o anúncio da reprise de "Maria do Bairro", os fãs da novela se manifestaram nas redes sociais. Muitos celebraram a volta da trama, enquanto outros aproveitaram para criticar a frequência de mudanças na grade do canal. Algumas pessoas expressaram sua preferência por outras novelas, como "Rubi", e outras lamentaram as constantes alterações na programação.

Um fã comentou: "Estou muito feliz que minha novela favorita vai voltar pro SBT!!!". Já outro brincou: "Silvio deve estar se revirando com tamanha bagunça". Apesar das críticas, a expectativa em torno da reprise de "Maria do Bairro" mostra que a novela continua a ter um lugar especial no coração dos telespectadores.