Sargento da Rota dispara quatro vezes em policial civil em SP

Confusão em intervenção policial resulta em disparos contra investigador civil em São Paulo

Um incidente grave ocorreu em um beco na cidade de São Paulo, quando o sargento Mendes, da Polícia Militar, disparou quatro vezes em direção ao investigador Rafael, da Polícia Civil, acreditando que ele era um criminoso. O cabo Robson Santos Barreto acompanhou o sargento na ação, mas entrou no beco por outro lado.

Durante a abordagem, o sargento, que é considerado o membro mais experiente da equipe, percebeu o investigador armado e, sem tentar uma identificação adequada, começou a disparar. A situação só foi interrompida quando os gritos de "é polícia, é polícia" foram ouvidos, tentando alertar Mendes da confusão. Os policiais civis, que se encontravam em serviço, afirmaram que estavam usando distintivos visíveis.

O incidente foi registrado como uma tentativa de homicídio no 37º Distrito Policial, localizado em Campo Limpo. A equipe responsável pela investigação está avaliando as circunstâncias do caso, e o delegado Antônio Giovanni Almeida Neto recebeu as imagens das câmeras corporais dos policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) para análise.

Ainda não está claro se a atitude do sargento Mendes foi um erro do tipo permissivo ou se ele agiu em legítima defesa putativa, ou seja, acreditando que estava se defendendo de uma ameaça real. O relatório indica que não é possível determinar neste momento se Mendes teve culpa em sua ação ou se agiu de maneira desproporcional e irrazoável.

Além disso, o boletim de ocorrência menciona que o inquérito policial em andamento poderá trazer informações adicionais e comprovações importantes sobre os fatos, ajudando a esclarecer se o erro cometido pelo sargento poderia ter sido evitado.

O caso levanta preocupações sobre a identificação correta durante operações policiais e a necessidade de procedimentos claros em situações de risco, a fim de prevenir confusões que possam levar a incidentes violentos entre diferentes forças de segurança.