Santander ajusta preço-alvo para ações da WEG (WEGE3)

Os analistas Lucas Barbosa, Lucas Esteves e Gabriel Tinem destacam que o desempenho recente das ações da WEG, uma das principais empresas do setor de equipamentos elétricos, não reflete a verdadeira situação da companhia. Desde o início do ano, as ações da WEG apresentaram uma queda acentuada de quase 19% quando analisadas em reais, e 6% se considerarmos a moeda americana, em contraste com uma alta de 16% do índice Ibovespa, que representa as ações mais negociadas no Brasil.

Os analistas acreditam que os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre foram decepcionantes. Isso se deve a uma queda na receita e na margem de lucro em comparação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, eles indicam que a WEG pode ter um futuro mais promissor nos próximos trimestres. Espera-se que a empresa consiga melhorar seus resultados graças a uma mudança em seu mix de produtos, o que pode aliviar a percepção negativa em relação às suas ações.

Com essa expectativa de melhora, os analistas sugerem que a WEG pode ser uma opção atraente para investidores que buscam oportunidades no mercado, especialmente se a empresa conseguir reverter a trajetória de queda e apresentar resultados mais positivos nos próximos meses.