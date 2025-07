Sandman estreia 2ª temporada em duas partes após cancelamento

A Netflix lança a segunda e última temporada da série “Sandman”, baseada na obra de Neil Gaiman, nesta sexta-feira (3). A nova temporada marca o desfecho da história de Morpheus, interpretado por Tom Sturridge, que é o Rei dos Sonhos. Recentemente, a plataforma confirmou o cancelamento da série, mas os fãs ainda têm muito para esperar, pois o final será dividido em duas partes.

Neste novo capítulo, a trama se aprofunda nos arcos dos quadrinhos “Estação das Brumas”. A história foca em Lúcifer, interpretada por Gwendoline Christie, que decide abrir mão do controle do Inferno e entrega a Morpheus a chave do seu reino. Esta ação gera uma intensa disputa, já que muitos seres imortais desejam essa chave.

O showrunner Allan Heinberg comentou que, após mais de um século afastado do Sonhar, Morpheus tem se empenhado em restaurar seu reino, tentando deixar o passado para trás. Contudo, os pecados do seu passado retornam, forçando-o a confrontar suas ações. A nova temporada trata da necessidade de Morpheus em assumir a responsabilidade por sua arrogância e ignorância, além de lidar com a inevitabilidade das mudanças, algo que ele ainda resiste a aceitar.

A temporada também expande o universo da série, introduzindo novos períodos e reinos, como o submundo de Hades e Perséfone, o reino da Faerie, a Grécia Antiga, a Inglaterra elisabetana e a Revolução Francesa. Novos personagens serão apresentados, incluindo membros da família dos Perpétuos, como Delírio, Destino e O Pródigo, que há 300 anos abandonou sua família.

Além disso, figuras conhecidas dos quadrinhos, como Orfeu, Loki, Odin, Thor e Puck, se juntam à narrativa. Esses novos personagens são descritos como tão poderosos quanto Morpheus e muito mais implacáveis, prometendo trazer uma mistura de intrigas, batalhas e outros desafios ao protagonista. A maioria do elenco e da equipe criativa original retornou para essa etapa final, o que possibilitou um refinamento da produção baseado nas lições aprendidas nas temporadas anteriores.

Em relação ao lançamento, a segunda temporada de “Sandman” foi dividida em duas partes: o Volume 1, com seis episódios, estreou no dia 3 de julho de 2025, enquanto o Volume 2, contendo os cinco episódios finais, será disponibilizado em 24 de julho de 2025. Um episódio bônus especial está programado para ser lançado em 31 de julho.

Sobre o cancelamento da série, a decisão foi planejada e discutida desde o início da produção. O showrunner Heinberg revelou que, ao revisar o material disponível dos quadrinhos, tornou-se evidente que havia conteúdo suficiente apenas para mais uma temporada. Embora a confirmação do cancelamento tenha surgido em um contexto complicado, com acusações de má conduta contra Neil Gaiman, essas questões não influenciaram a decisão de encerrar a série, que era considerada custo-sentido e já estava programada antes das acusações surgirem.

Além disso, Gaiman se afastou de outros projetos devido às controvérsias e foi dispensado de sua editora de quadrinhos, mas a Netflix não se pronunciou sobre as acusações.