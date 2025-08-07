Notícias

Salário mínimo nacional aumenta em 2025; confira novo valor

O novo piso salarial teve um aumento de R$ 106 em relação ao valor anterior, representando um aumento total de 7,5%. Esse índice é superior à inflação registrada no mesmo período. No entanto, o reajuste ficou abaixo das expectativas devido a medidas de contenção de despesas que foram aprovadas no final de 2024.

Nos últimos anos, a forma de cálculo do salário mínimo mudou. Anteriormente, a definição do valor considerava o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que geralmente favorece os trabalhadores mais do que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Além disso, a fórmula anterior também levava em conta a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se a antiga regra ainda estivesse em vigor, o novo salário mínimo poderia ter alcançado R$ 1.525.

A nova metodologia implementada trouxe um limite de crescimento de gastos, que limita o reajuste a apenas 2,5%, mesmo que o PIB tenha mostrado uma alta de 3,2% durante o mesmo período. Essa mudança foi feita com o objetivo de equilibrar o impacto das despesas públicas.

É importante destacar que o salário mínimo é utilizado como base para o cálculo de aposentadorias do INSS e também para diversos programas sociais. Por isso, o governo está adotando uma postura mais cautelosa em relação a aumentos expressivos, buscando evitar pressões no orçamento em um momento em que ajustes fiscais são necessários.

