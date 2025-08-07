Como evitar mofo na geladeira: erro comum identificado

Mesmo sendo superimportante para conservar os alimentos, a geladeira nem sempre consegue evitar o surgimento de mofo em frutas e legumes. Isso acontece porque muitas pessoas guardam esses alimentos sem olhar se realmente precisam ser refrigerados, o que facilita a propagação de fungos.

É bom lembrar que o mofo faz parte do ciclo de vida dos alimentos e pode surgir até em temperaturas mais baixas. No entanto, armazenar com descuido pode fazer com que o mofo apareça mais cedo. Por isso, é fundamental saber quais alimentos devem ir pra geladeira e em quais condições.

Fora da geladeira

Para manter o sabor e a qualidade, tubérculos e frutas com cascas duras devem ficar fora da geladeira, em lugares frescos e sombreados. Aqui estão alguns exemplos:

Batata;

Batata-doce;

Mandioca;

Inhame;

Cebola;

Alho;

Pimentão;

Abóbora;

Banana;

Abacate;

Manga.

Dentro da geladeira

Já os alimentos como tomate, alface e couve, que têm menos proteção, devem ser guardados na geladeira. Além disso, frutas já cortadas ou maduras precisam ser refrigeradas para não estragarem.

Alimentos que ainda estão fechados ou não foram lavados podem permanecer na embalagem do supermercado. Mas, se você já higienizou ou usou, o ideal é colocar em potes herméticos, sacos com pouco ar ou envoltos em papel toalha, para evitar a umidade.

É possível reaproveitar alimentos mofados?

Infelizmente, a geladeira não é 100% eficaz contra o mofo. Alguns tipos de fungos produzem substâncias invisíveis que podem ser prejudiciais à saúde. Por isso, alimentos com mofo nunca devem ser consumidos.

E mesmo que você encontre uma parte que pareça saudável, não vale a pena arriscar. Comer esses alimentos pode trazer problemas digestivos ou outras complicações.

Quanto à compostagem, embora seja uma ótima forma de reciclar a matéria orgânica, alimentos mofados podem não ser apropriados. Eles podem liberar substâncias tóxicas no solo e nas plantas, então é bom ter cuidado.