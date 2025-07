Sabesp utiliza impressora 3D para manutenção eficiente

Para melhorar o processo de manutenção e garantir o fornecimento de água e o tratamento de esgoto, a Sabesp está investindo em soluções tecnológicas. A empresa criou uma unidade chamada “Oficina da Inovação”, que se dedica a consertar e até fabricar peças de grandes dimensões. Essa oficina conta com duas impressoras 3D e logo receberá uma terceira.

As impressoras 3D permitem que a equipe de manutenção produza rapidamente componentes específicos, o que acelera os reparos e reduz custos operacionais. Por exemplo, uma bobina elétrica que normalmente custaria R$ 11 mil e demoraria três semanas para chegar ao Brasil foi fabricada em apenas três dias por R$ 3.300. Da mesma forma, um anel de vedação, que teria um custo de R$ 85 mil se fosse comprado, foi impresso por R$ 8.000 com materiais de alta resistência.

Esses são apenas alguns dos exemplos de peças produzidas na Oficina da Inovação. A tecnologia de impressão 3D permite que técnicos criem os itens necessários para a manutenção dos equipamentos nas 235 Estações de Tratamento de Água (ETA) e nas 596 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) da Sabesp. Em média, a equipe realiza cerca de 10 serviços de impressão por mês para manutenções preventivas e corretivas.

Como em equipamentos pesados, algumas peças precisam ser trocadas com frequência, enquanto outras podem ser consertadas. Muitas dessas peças não são fáceis de encontrar no mercado. Por isso, a Oficina da Inovação tem um papel importante, pois possibilita a impressão de peças que demoram semanas para serem entregues.

Atualmente, a oficina possui uma impressora que fabrica peças do tamanho de um forno micro-ondas e outra do tamanho de um fogão pequeno. Em breve, uma nova impressora será instalada e terá capacidade equivalente a uma geladeira, aumentando significativamente a produção de peças. Essa nova máquina permitirá criar protótipos e peças que podem ser usadas imediatamente, com um desempenho até oito vezes maior do que a impressora atual.

A implementação dessas tecnologias trará benefícios significativos nos níveis operacional, econômico e logístico, permitindo a substituição rápida de peças que são difíceis de encontrar. Além disso, a impressão sob demanda garante que as peças sejam feitas sob medida, possibilitando um melhor funcionamento.

A Oficina da Inovação destaca a importância de novas soluções e o uso de tecnologias avançadas no setor de infraestrutura. Esse esforço é parte de um investimento maior por parte da Sabesp, que destinará mais de R$ 70 bilhões até 2029 para melhorar os serviços de saneamento básico em São Paulo. Tais investimentos exigem uma operação robusta, com o uso de equipamentos de grande porte e um gerenciamento eficiente de suas peças de reposição.