Rodrigo Simas fala sobre diferenças com o irmão Felipe Simas

Rodrigo Simas Fala sobre Relação com o Irmão Felipe e Temas de Diversidade

Rodrigo Simas, de 33 anos, compartilhou suas opiniões sobre as diferenças que tem com seu irmão Felipe Simas, de 32 anos. Os dois são filhos do capoeirista Beto Simas e da produtora Ana Paula Sang. Enquanto Rodrigo se identifica como bissexual e não tem planos de ter filhos, Felipe já é pai de três crianças e segue uma vida religiosa como evangélico. Recentemente, Felipe se tornou notícia por compartilhar seu testemunho de fé em uma igreja presbiteriana.

“Temos muito respeito um pelo outro. Nossas diferentes visões de vida refletem na forma como levamos nossas existências. Crescemos juntos, compartilhamos a mesma essência pela nossa criação. No final, o que importa é o amor, a felicidade e o bem-estar”, disse Rodrigo.

Atualmente, Rodrigo está em cartaz com o espetáculo "Hair", no Rio de Janeiro, enquanto Felipe interpreta Danilo na novela "Dona de Mim", exibida pela Globo às 19h. Além de serem irmãos por parte de pai e mãe, ambos também são irmãos de Bruno Gissoni, de 38 anos, que é filho de Ana Paula Sang e do empresário Marcelo Gissoni.

Rodrigo enfatizou a importância do respeito e do amor nas relações familiares. “Nós nos amamos muito e trocamos muitas ideias. Isso não se aplica apenas a mim e Felipe, mas também ao Bruno. Somos três homens que, às vezes, pensam de forma diferente, mas conseguimos dialogar e nos entender. Nossas discordâncias, quando acontecem, fazem parte de relações saudáveis”, afirmou.

Felipe Simas é casado há nove anos com a jornalista Mariana Uhlmann, de 34 anos. Juntos, eles possuem três filhos: Joaquim, de 11 anos, Maria, de 8, e Vicente, de 5. Por outro lado, Rodrigo mantém um relacionamento com a atriz Agatha Moreira, de 33 anos, que já dura sete anos.

Em relação à sua sexualidade, Rodrigo comentou: “As pessoas são livres para serem e viverem como quiserem. Eu e Agatha não vivemos em hipocrisia. O fato de eu ser bissexual nos coloca em um lugar ‘moderno’. Embora muita gente não compreenda, isso é algo que diz respeito à nossa vida. O respeito mútuo e o diálogo aberto são fundamentais, e nós temos isso”. Ele também ressaltou que acredita em uma força maior, mas não segue nenhuma religião específica.

Rodrigo Simas continua a se destacar em sua carreira e a promover a liberdade de expressão e diversidade em suas relações pessoais e profissionais.