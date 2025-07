Resultado do prêmio de R$ 5 milhões é divulgado

A Caixa Econômica Federal ainda não informou se houve apostas vencedoras no último sorteio da Lotofácil. Assim que essa informação for divulgada, a notícia será atualizada.

### Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Para fazer sua aposta na Lotofácil, você pode ir a uma lotérica credenciada ou acessar o site oficial da Caixa. Lembre-se de que as apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até às 19h do dia do evento. Os jogadores têm à disposição 25 números e devem escolher entre 15 a 20 dezenas para jogar. O preço da aposta mínima é de R$ 3,50, enquanto a aposta mais cara pode ultrapassar R$ 54,2 mil. Uma opção disponível é a “Surpresinha”, que permite que o sistema escolha os números para você.

### Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Se você fizer a aposta mínima com 15 dezenas, suas chances de acertar todas são de uma em quase 3,3 milhões. Se decidir adicionar mais uma dezena, o custo aumenta para R$ 56, mas as suas chances melhoram para uma em pouco mais de 204 mil. Caso você aposte em 20 números, a probabilidade de vencer aumenta para uma em 211. Além do prêmio máximo, a Lotofácil também oferece recompensas para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com uma aposta mínima, a chance de ganhar pelo menos R$ 5 é de uma em 11.

### Como funciona o bolão da Lotofácil?

Outra maneira de jogar é participando de um bolão, onde apostas em grupo são permitidas. O preço mínimo para um bolão na Lotofácil é de R$ 14, e as cotas de cada participante começam em R$ 4,50. Ao apostar com 15 números, é permitido ter entre duas a oito cotas. Para apostas de 20 dezenas, até 100 cotas podem ser formadas. Os jogadores podem realizar até dez apostas em um bolão, com cada aposta contendo de 15 a 18 dezenas. Se a aposta for de 19 números, o número máximo de apostas cai para seis. No caso de 20 números, só é permitida uma única aposta.

Fique atento para as novidades sobre os sorteios e boas sorte!