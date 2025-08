resultado de hoje, terça-feira (5)

Sorteio da Quina 6792: Prêmio de R$ 1,37 Milhão

O sorteio do concurso número 6792 da Quina ocorreu na noite de terça-feira, 5 de agosto de 2025, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, em São Paulo. Este concurso oferecia um prêmio de R$ 1,37 milhão.

Se você perdeu a transmissão ao vivo, que aconteceu às 20h pela RedeTV!, é possível assistir ao sorteio completo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube ou na página da Loterias Caixa no Facebook.

Para participar do sorteio, os apostadores precisaram registrar suas apostas até às 19h do mesmo dia, seja em uma casa lotérica, por meio do site ou no aplicativo das Loterias Caixa. A aposta mais simples, que inclui cinco números, custa R$ 3,00.

Resultado do Sorteio

Os números sorteados no concurso 6792 foram: 16 – 42 – 43 – 62 – 68.

Últimos Resultados da Quina

Nos últimos sorteios da Quina, os resultados foram os seguintes:

Concurso 6781 (04/08/2025): 24 – 33 – 47 – 55 – 57

24 – 33 – 47 – 55 – 57 Concurso 6780 (02/08/2025): 73 – 35 – 57 – 39 – 75

73 – 35 – 57 – 39 – 75 Concurso 6789 (01/08/2025): 02 – 27 – 29 – 65 – 68

02 – 27 – 29 – 65 – 68 Concurso 6788 (31/07/2025): 10 – 11 – 54 – 56 – 63

10 – 11 – 54 – 56 – 63 Concurso 6787 (30/07/2025): 06 – 23 – 26 – 67 – 80

06 – 23 – 26 – 67 – 80 Concurso 6786 (29/07/2025): 05 – 23 – 68 – 71 – 74

05 – 23 – 68 – 71 – 74 Concurso 6785 (28/07/2025): 16 – 23 – 38 – 40 – 65

16 – 23 – 38 – 40 – 65 Concurso 6784 (26/07/2025): 01 – 18 – 34 – 41 – 45

01 – 18 – 34 – 41 – 45 Concurso 6783 (25/07/2025): 41 – 46 – 64 – 68 – 77

41 – 46 – 64 – 68 – 77 Concurso 6782 (24/07/2025): 09 – 14 – 30 – 38 – 60

Próximo Sorteio

O próximo sorteio da Quina, número 6793, está agendado para quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Os interessados em tentar a sorte devem ficar atentos ao horário das apostas.