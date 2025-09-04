Restaurante no Japão oferece tapa por 500 ienes e escolha do aplicador

As pessoas costumam ir aos bares em busca de experiências variadas. Tem quem vá apenas para relaxar com uma bebida, outros vão em busca de companhia e, alguns, até para tentar encontrar o amor. Recentemente, uma rede de izakayas no Japão chamava atenção por uma proposta surpreendente: o cliente podia pagar para receber uma bofetada e “recuperar a sobriedade”.

Sim, essa ideia inusitada era a proposta de um bar tradicional japonês até pouco tempo atrás. Por um valor acessível, cerca de 300 ienes, ou três euros, era possível receber um tapa impactante dado pelos atendentes. Esse tipo de serviço, embora excêntrico, fazia parte do cardápio típico dos izakayas, que são muito populares no Japão.

### Tapas à la carte

Quando pensamos em um cardápio de bar, a primeira coisa que vem à mente são petiscos clássicos e bebidas. Mas a famosa rede Yotteba resolveu inovar e, além de suas tradicionais asas de frango e cerveja, trouxe a opção de tapas na forma de “binta”, como era chamado o tapa no rosto.

Reportagens mostraram que, até alguns meses atrás, os clientes podiam pagar por essa experiência inesperada. Havia até vídeos nas redes sociais com pessoas sentadas, esperando que os garçons aplicassem o tapa, enquanto eram aplaudidas pelas risadas dos amigos ao redor.

### Uma bofetada, 19 reais

Os preços eram bem claros. Para quem se atrevia a experimentar, o custo era de 500 ienes, o que equivale a cerca de R$ 19. Havia também a possibilidade de escolher quem daria o tapa por uma taxa extra de 100 ienes, ou R$ 4 a mais. Dessa forma, o cliente podia sair do bar não só com a mão do garçom marcando o rosto, mas também com uma história curiosa para contar.

O objetivo, segundo a própria rede, era um jeito “divertido” de ajudar os clientes a se recuperarem após um excesso de saquê ou cerveja.

### Remontando ao século 19

A palavra “binta” tem um significado interessante. Originária da região de Kagoshima, no sul do Japão, ela inicialmente significava “cabeça”. No final do século 19, durante a era Meiji, passou a ser associada a pancadas dadas pela polícia em criminosos. Com o passar do tempo, o termo ganhou um novo significado e passou a ser usado em um contexto mais leve, sendo encarado como uma brincadeira em ambientes descontraídos de bares.

Entretanto, a ideia não se sustentou. A Yotteba decidiu retirar essa prática de seu cardápio em outubro, citando questões de demanda e a necessidade de se adequar à imagem da marca.

Um porta-voz da empresa comentou que, embora o serviço estivesse em funcionamento por mais de dois anos, não havia atraído a popularidade esperada. Além disso, relatos de lesões fizeram a rede repensar a continuidade da proposta, mesmo que o clima durante a prática fosse de pura diversão.

### Outras experiências semelhantes

A Yotteba não foi a única a experimentar com esse conceito inusitado. Antes da pandemia, outra rede chamada Shachihoko-ya também ofereceu essa ideia de receber tapas. Com vídeos viralizando nas redes sociais, o serviço atraiu a atenção do público, mas acabou sendo descontinuado. Em 2023, essas gravações ressurgiram nas redes, gerando reações e discussões.

Outra iniciativa semelhante foi a Nagoya Lady’s Slap, que oferecia a bofetada por 300 ienes, cerca de R$ 11, e os clientes podiam escolher receber o tapa de uma camareira vestida com quimono, seguindo a mesma lógica da Yotteba.

### Curioso sim, estranho não

Embora a prática tenha causado espanto fora do Japão, ela não era uma novidade por lá. Os clientes em geral tratavam a experiência com bom humor, registrando tudo em vídeos que circulava pelas redes sociais. Porém, com o passar do tempo, os estabelecimentos optaram por manter uma imagem mais clássica, focando em menus tradicionais.

A história dos “bintas” mostra como até um simples passeio ao bar pode ter suas peculiaridades. Embora esses tapas tenham sido retirados do cardápio, certamente deixaram uma lembrança divertida da cultura única dos izakayas japoneses.