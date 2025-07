Renato Gaúcho compartilha dificuldades com filha no Mundial

O Fluminense enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (8), na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. A equipe, comandada pelo técnico Renato Gaúcho, vem atraindo atenção mundial por seu desempenho nas fases anteriores do torneio, onde superou grandes clubes europeus. A boa performance gerou um clima de expectativa e esperança entre os torcedores e na imprensa.

Nesta semana, Renato trouxe um toque pessoal à sua rotina no torneio ao comentar sobre a relação com sua filha, Carol Portaluppi. Ele revelou, de forma bem humorada, que tem enfrentado um “sofrimento” devido aos gastos causados por ela. Carol compartilhou um vídeo nas redes sociais em que presenteia o pai com um item de uma marca de luxo. Embora o preço do presente não tenha sido revelado, Renato brincou sobre o impacto financeiro em sua vida, afirmando que, se continuar gastando desse jeito, pode acabar vendendo o presente para equilibrar as contas.

“Claro, filha a gente alivia. Eu a amo, mas não gosto que ela me filme. No entanto, se eu ficar mais um mês aqui fora, eu quebro. Ela é uma máquina de gastar,” comentou Renato, em tom de brincadeira. Ele ainda falou sobre o presente, dizendo que a quantia gasta é alta e mencionou que poderia até revendê-lo.

Enquanto isso, os torcedores do Fluminense também fazem seu papel. Após a vitória nas etapas anteriores, eles retornaram a Nova York para apoiar a equipe na semifinal. O bar Legends, um ponto de encontro da torcida, ficou lotado e recebeu tricolores fervorosos, que animaram o ambiente com cânticos e a bateria da torcida organizada.

O clima entre os torcedores é de animação e otimismo. Muitos vieram do Brasil e de outros estados para acompanhar esta fase do Mundial. Giovana, uma das torcedoras, expressou sua empolgação ao afirmar que sua família é toda tricolor e que decidiu ficar em Nova York para torcer pela equipe na semifinal, sonhando até com uma possível final.

Após vitórias contra a Inter de Milão e o Al Hilal, os tricolores estão confiantes, acreditando na possibilidade de uma nova vitória sobre o Chelsea. Essa expectativa é reforçada pela presença de Renato Gaúcho e Thiago Silva, que trazem uma mística especial e lembranças de um passado recente, quando o Fluminense foi vice-campeão da Libertadores em 2008.

O clima está quente no Mundial, e a torcida tricolor espera uma grande apresentação do Fluminense contra o Chelsea.