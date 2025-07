Regina Duarte revela amor platônico por José Mayer no passado

Regina Duarte Relembra Amizade com José Mayer em Podcast

A atriz Regina Duarte, uma das figuras mais reconhecidas da teledramaturgia brasileira, fez uma recente aparição no podcast PodCatia, apresentado por Catia Fonseca. Durante a conversa, Regina revisitou sua carreira e surpreendeu os ouvintes ao compartilhar uma lembrança especial relacionada ao ator José Mayer, seu parceiro de cena na novela História de Amor, exibida entre 1995 e 1996.

No programa, a apresentadora Catia mostrou imagens de diversos atores que fizeram parte da trajetória de Regina na TV Globo, incluindo colegas como Antônio Fagundes, Tony Ramos e Francisco Cuoco. Quando o nome de José Mayer surgiu, Regina fez uma confissão emocionante. Ela revelou ter desenvolvido um amor platônico por ele durante as gravações, mesmo sendo casada na época, assim como Mayer, que era casado com Vera Fajardo.

Regina descreveu a experiência de forma carinhosa, dizendo: "Zé é uma coisa, daquele ator que você vai se apaixonando por ele, pessoalmente mesmo". Contudo, ela fez questão de esclarecer que a relação entre eles sempre foi estritamente profissional, apesar da forte química que se percebia na tela.

Quando questionada por Catia se o sentimento era realmente platônico, Regina hesitou em responder, brincando que a pergunta era "irresponsável", já que seus casamentos estavam envolvidos. Catia, por sua vez, a tranquilizou, enfatizando que estava perguntando sobre o que sentia à época em que trabalharam juntos. Regina então confirmou: "É, platônico, bem platônico. E nem ele sabe."

A conversa trouxe à tona a importância das relações construídas no ambiente de trabalho e como elas podem transcender a tela, proporcionando laços que muitas vezes vão além do profissional. A revelação de Regina Duarte ilustra como a indústria do entretenimento é marcada por sentimentos e lembranças que marcam a trajetória de seus artistas.