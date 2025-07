Rede de televisão da América Latina atinge 99,6% dos lares

Na intensa competitividade da mídia na América Latina, a TV Globo se destaca como a maior rede de televisão da região. Em 2025, a emissora brasileira continua a liderar, sendo a referência em faturamento, alcance de público, cobertura territorial e produção de conteúdo.

Conforme dados de mercado, a principal concorrente da Globo é a TelevisaUnivision, do México. Apesar de ter um grande alcance internacional, a força da Globos no vasto mercado brasileiro assegura sua posição de destaque no continente.

Como se mede o tamanho de uma emissora?

Para entender qual é a maior emissora da América Latina, é necessário considerar quatro aspectos fundamentais:

Faturamento anual: ou seja, a receita líquida gerada pela emissora. Audiência e alcance: a quantidade de pessoas que assistem à TV diariamente. Cobertura geográfica: a proporção do território e da população atendida pela emissora. Capacidade de produção: a estrutura e o volume de conteúdos originais que a emissora consegue produzir.

A liderança brasileira: a TV Globo em números

A TV Globo foi fundada por Roberto Marinho em 26 de abril de 1965 e, desde então, construiu uma posição de liderança com números impressionantes:

em 2024, o Grupo Globo teve uma receita líquida de **R$ 17,4 bilhões**. Audiência: segundo dados da Kantar IBOPE Media, a Globo alcança entre **80 e 100 milhões de brasileiros** por dia, cerca de metade da população do país.

segundo dados da Kantar IBOPE Media, a Globo alcança entre **80 e 100 milhões de brasileiros** por dia, cerca de metade da população do país. Cobertura: com **122 emissoras** (próprias e afiliadas), a Globo cobre **99,6%** dos lares brasileiros, alcançando **5.482 municípios**.

Estúdios Globo: a maior fábrica de conteúdo do continente

Os Estúdios Globo, localizados no Rio de Janeiro, são um dos grandes diferenciais da emissora. Este complexo é o maior de produção de conteúdo na América Latina. Com uma área de 1,73 milhão de metros quadrados e 13 estúdios, a Globo produz cerca de 3.000 horas de entretenimento por ano, entre filmes, séries e suas famosas telenovelas, que se tornaram um ícone da cultura pop.

A concorrência hispânica: o poder da TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a principal competidora da Globo. Essa fusão, que ocorreu em 2022, resultou na maior empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Enquanto a Globo brilha no Brasil, a TelevisaUnivision tem uma forte presença nos Estados Unidos e no México, sendo a maior exportadora de novelas do mundo.

Por que a Globo se mantém no topo?

Apesar do grande alcance e influência cultural da TelevisaUnivision, a TV Globo se mantém na liderança por várias razões. O domínio do mercado brasileiro, que possui mais de 200 milhões de habitantes, aliado a um faturamento robusto e uma enorme capacidade de produção de conteúdo, solidificam a posição da Globo como a maior rede de televisão da América Latina.