Notícias

Receita de hambúrguer que recebeu muitos elogios reais

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
A receita de hambúrguer que conquistou elogios exagerados
A receita de hambúrguer que conquistou elogios exagerados

Apesar da praticidade das carnes congeladas, elas costumam deixar a desejar se comparadas aos deliciosos hambúrgueres caseiros. A verdade é que preparar esse lanche em casa é uma experiência única e cheia de possibilidades. Você pode escolher o blend de carne ideal, os temperos que mais gosta e, ainda por cima, evitar os aditivos artificiais que costumam vir nos produtos industrializados. O resultado é um hambúrguer feito sob medida para o seu paladar.

Uma das melhores partes de fazer hambúrguer em casa é que não é preciso utilizar apenas cortes mais caros, como picanha ou filé mignon. Carnes mais acessíveis, como o patinho, podem render um blend incrível e saboroso. Essa carne, apesar de ser magra, é bem macia e perfeita para criar receitas que vão fazer sucesso na sua mesa. Quer experimentar? Confira os ingredientes que você vai precisar:

  • 1 kg de patinho moído
  • 1 cebola média picada
  • 1 sachê de creme de cebola
  • 4 dentes de alho picados
  • Cebolinha, orégano, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: como fazer o hambúrguer perfeitamente

Para começar, é bem simples. Misture todos os ingredientes em uma tigela grande até ficar homogêneo. Depois, porcione a massa em bolinhas do tamanho que preferir. Com essa quantidade, você consegue fazer até 8 porções.

Na hora de fritar, uma frigideira antiaderente é a melhor escolha. Como o patinho é um pouco magro, é legal adicionar uma colherzinha de óleo para garantir que não grude. Comece selando bem os hambúrgueres em temperatura alta. Isso significa dourar cada lado por cerca de 2 a 3 minutos. Esse passo é fundamental, pois forma uma crosta que ajuda a reter a umidade da carne.

Depois que os lados estiverem bem douradinhos, você pode reduzir o fogo para terminar de cozinhar. Se você gosta do hambúrguer malpassado, essa selagem pode ser suficiente.

Agora, não se esqueça do pão! Escolha um de boa qualidade e, para dar aquele toque especial, sela ele na frigideira também. Isso ajuda a evitar que ele se desfaça com os sucos do hambúrguer. E pronto! Você terá um lanche suculento que rivaliza com os vendidos nas melhores hamburguerias. Aproveite!

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Deixar o celular carregando a noite inteira estraga a bateria? Veja a verdade

Carregar o celular a noite inteira danifica a bateria? Confira a verdade

31 minutos atrás
5 plantas que atraem pragas indesejadas

Cinco plantas que atraem pragas para o seu jardim

2 horas atrás
veja os 7 principais golpes

Conheça os 7 principais golpes a evitar

3 horas atrás
Estômago sempre incomodando? Saiba como a vitamina D está ligada a isso

Vitamina D pode estar relacionada ao desconforto estomacal

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo