Cinco plantas que atraem pragas para o seu jardim

As plantas trazem beleza para a casa, apartamento ou jardim, mas algumas delas podem atrair insetos indesejados. Por isso, é sempre bom prestar atenção nas características de cada espécie antes de decidir onde colocá-las.

Algumas plantas, apesar de serem um charme, podem atrair mosquitos. Vale a pena retirá-las de certos ambientes, principalmente para evitar desconfortos. Esses insetos são atraídos principalmente pelo néctar, que serve como alimento. Assim, mesmo que as plantas deixem o ambiente mais bonito, pode ser melhor não mantê-las em locais propensos à visita de pragas.

Quais são as espécies

Vamos começar pelas margaridas. Elas são lindas, mas também podem acumular mosquitos ao redor. Isso acontece porque os insetos buscam o néctar, que tem muito açúcar. Outro exemplo é a alegria da casa, que encanta com suas cores vibrantes. No entanto, atrai o Aedes aegypti, famoso por transmitir dengue, chikungunya e até zika.

A lantana é outra planta que deve ser observada com cuidado. Suas propriedades voláteis criam um ambiente um pouco mais úmido, o que chama a atenção dos mosquitos, principalmente no calor do verão. Ela também pode ter uma relação com a escobilla, que é um atrativo para esses insetos que, em alguns casos, podem transmitir malária. Essa planta, por sua vez, se adapta bem a diferentes regiões, independentes das mudanças climáticas.

Falando sobre a violeta, que é bastante usada na decoração, a situação é semelhante. Essa planta também atrai insetos pelo néctar e se desenvolve em lugares úmidos e sombreados. Por isso, é fundamental pesquisar um pouco mais sobre cada planta, evitando assim problemas futuros.

Para quem busca alternativas, algumas plantas funcionam como repelentes naturais. É o caso da lavanda, manjericão e citronela, que ajudam a manter as pragas bem longe de casa. Os insetos se aproximam em busca de açúcar — os machos precisam, enquanto as fêmeas buscam sangue para a produção dos ovos.

Portanto, essas plantas mencionadas não só podem indicar a presença de pragas, mas também criam condições favoráveis para sua reprodução. Além disso, algumas flores e plantas exigem um cuidado especial e dedicação, o que é bom ter em mente ao escolher o que cultivar.