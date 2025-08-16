Conheça os 7 principais golpes a evitar

Fraudes sofisticadas estão se tornando uma séria ameaça à segurança financeira dos nossos idosos. Com o aumento do uso de tecnologias digitais, os golpistas estão aproveitando a vulnerabilidade desse grupo. Eles usam estratégias de engenharia social para enganar as vítimas, tornando tarefas cotidianas, como atender um telefonema, verdadeiras armadilhas.

Esses golpes muitas vezes envolvem criminosos que usam dados vazados para contrair empréstimos em nome das vítimas, sem que elas sequer percebam. O resultado pode ser descontos diretos nos benefícios que recebem, o que pode causar grandes surpresas no final do mês.

Golpe do consignado

O famoso golpe do empréstimo consignado é um dos mais aplicados. Os criminosos se aproveitam de vazamentos de dados para pedir empréstimos usando as informações dos idosos. O que ocorre é que isso resulta em descontos automáticos nos benefícios que eles recebem, e, em muitos casos, a vítima só percebe isso muito tempo depois. Portanto, é superimportante conferir os extratos bancários regularmente. Dessa forma, dá para detectar e contestar essas cobranças indevidas.

Falsas aposentadorias

Outro golpe que tem se espalhado envolve criminosos que se apresentam como funcionários do INSS. Eles prometem vantagens para os aposentados, como um aumento nos benefícios ou a resolução de problemas que, na verdade, não existem. Para obter essas "soluções", eles pedem dados pessoais. O importante aqui é lembrar: o INSS nunca solicita informações pessoais por telefone. Se você receber uma ligação assim, a melhor saída é procurar informações pelos canais oficiais.

Fraudes com cartão de crédito

Golpes envolvendo cartões de crédito também são bastante comuns. As vítimas costumam receber mensagens fraudulentas sobre transações suspeitas, pedindo para confirmarem dados pessoais. Em outros casos, os golpistas se passam por funcionários de banco, tentando resolver problemas que não existem. É fundamental não fornecer informações por telefone e sempre contatar o banco diretamente pelos canais oficiais, evitando qualquer link suspeito.

Outros golpes comuns

Além dos golpes já mencionados, existem outros que estão surgindo:

Golpe do WhatsApp: O criminoso se passa por um parente ou amigo da vítima, pedindo ajuda financeira.

O criminoso se passa por um parente ou amigo da vítima, pedindo ajuda financeira. Falso sequestro: O golpista liga para o idoso alegando que está mantendo um parente sob cárcere.

O golpista liga para o idoso alegando que está mantendo um parente sob cárcere. Golpe do delivery: O criminoso aparece na casa da vítima se passando por entregador e alegando que um presente só será entregue mediante o pagamento.

Prevenção

Educar os idosos sobre técnicas de engenharia social é fundamental para prevenir esses crimes. A conscientização é a melhor defesa contra fraudes. É importante que sempre que alguém sentir que uma situação é suspeita, denuncie.

No cenário atual, torna-se ainda mais essencial que eles estejam bem informados sobre práticas seguras de uso da tecnologia. As autoridades têm esperança de que, com medidas de conscientização, os casos de fraudes diminuam e que ações mais eficazes contra os golpistas se concretizem.