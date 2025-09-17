Notícias

Receita caseira com açúcar e creme dental para eliminar baratas

Receita caseira do canal Pomar e Horta Sustentáveis mostra como fazer baratas sumir para sempre em casa, com passo a passo simples e resultado rápido.
A presença de baratas em casa é um problema recorrente para muitos brasileiros. Pensando nisso, o canal Pomar e Horta Sustentáveis trouxe uma receita caseira bem prática que utiliza apenas dois ingredientes: açúcar e creme dental. A ideia é que essa mistura funcione como uma isca atrativa e letal para esses insetos indesejados.

Essa solução caseira tem chamado atenção justamente por ser simples e acessível, sem a necessidade de sprays químicos caros ou difíceis de encontrar. Com um investimento bem baixo, qualquer um pode preparar essa isca, aplicar em locais estratégicos e ver os resultados em poucos dias.

Como funciona a receita caseira

De acordo com o Pomar e Horta Sustentáveis, a lógica por trás dessa receita é bem fácil de entender. O açúcar atua como um atrativo natural para as baratas, já que o cheiro doce é bastante irresistível para elas. Já o creme dental serve como um agente tóxico, que compromete o organismo dos insetos quando ingerido.

Para preparar a mistura, basta misturar duas colheres de sopa de açúcar com meia colher de creme dental até formar uma pasta homogênea. Essa pasta deve ser colocada em pequenos recipientes descartáveis, como copinhos plásticos cortados, e posicionada em locais onde as baratas costumam aparecer, como debaixo da pia, atrás do fogão e em armários.

Vantagens e limitações do método

Um dos pontos positivos dessa solução é o baixo custo. Diferente de muitos inseticidas que podem ser caros, o açúcar e o creme dental estão disponíveis em praticamente todas as casas. Além disso, a mistura é rápida e fácil de preparar.

Entretanto, é importante ressaltar que especialistas alertam que essa receita não substitui cuidados essenciais de higiene e prevenção. Manter ralos fechados, vedar frestas e evitar acumular lixo ou restos de comida são práticas fundamentais para evitar a proliferação de baratas. A eficácia da mistura também pode variar dependendo do nível de infestação.

Alternativas naturais e complementares

Além da mistura com creme dental, existem outras opções caseiras que podem ajudar no controle de pragas. O Pomar e Horta Sustentáveis sugere borrifadores com álcool, desinfetante e limão, e até armadilhas com cerveja para atrair e afogar os insetos. Usar essas alternativas em conjunto pode aumentar as chances de sucesso no combate.

Porém, se a infestação for grande, a melhor solução é buscar empresas especializadas em dedetização. Isso não só elimina os insetos, mas também oferece segurança para todos os moradores e pets da casa.

A receita caseira com açúcar e creme dental é uma alternativa criativa e econômica para lidar com o problema das baratas. Embora não resolva todos os casos, pode ajudar bastante no controle inicial e na redução desses insetos tão indesejados.

E você, já tentou alguma receita caseira contra baratas? Funcionou mesmo ou foi só um paliativo? Fique à vontade para compartilhar sua experiência — a troca de informações é sempre valiosa!

