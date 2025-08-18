Ranking revela os países mais ricos em 2025 e a posição do Brasil

O mundo em 2025 é um verdadeiro mosaico de riquezas e paisagens, indo dos cânions áridos de Utah até os picos nevosos da China. O Global Wealth Report 2025, elaborado pela UBS, faz um levantamento do patrimônio líquido das famílias em 50 países e traz à tona não só números, mas também a essência das culturas e monumentos que compõem essas nações. O Brasil figura na 16ª posição, com um patrimônio estimado em US$ 4.835 bilhões.

Neste ranking, os Estados Unidos se destacam, ocupando a liderança com um patrimônio impressionante de US$ 163.117 bilhões. Além de todo o seu poder econômico, o país é uma mistura vibrante de natureza e urbanização. Pensou em Nova York e seus arranha-céus, e na animada Nova Orleans, cheia de tradições e sabores únicos? É nesse clima que os Estados Unidos se impõem no cenário global.

E não para por aí! O oeste americano guarda belezas naturais como as sequoias e o Grand Canyon, que reforçam a força e a identidade do povo.

China cresce e consolida posição

A China, por sua vez, ocupa a segunda posição com um patrimônio de US$ 91.082 bilhões. O país é repleto de contrastes, desde o árido Deserto de Gobi até as majestosas montanhas de Huangshan, cobertas por névoa.

Em Pequim, você encontra palácios milenares ao lado de arranha-céus modernos, enquanto o sul encanta com suas plantações de arroz e impressionantes formações rochosas. O Rio Yangtzé é um verdadeiro testemunho de como a natureza e a modernidade se entrelaçam nessa vasta nação.

Japão em terceiro lugar

O Japão surge como a terceira economia mais rica, apresentando um patrimônio de US$ 21.332 bilhões. O país é uma combinação harmoniosa de tradição e inovação.

Kyoto, com seus templos históricos, contrasta com Tóquio, um símbolo de modernidade. As ligações por trens de alta velocidade ligam outras regiões, e a beleza das cerejeiras na primavera e as paisagens invernais só reforçam a rica identidade cultural japonesa.

Reino Unido e Alemanha completam o top 5

O Reino Unido aparece em quarto lugar, acumulando US$ 18.056 bilhões em patrimônio. Londres, com sua fusão de arquitetura antiga e moderna, e a Escócia, com seus lagos e paisagens encantadoras, mostram a diversidade do território.

Logo atrás, a Alemanha alcança o quinto lugar, com US$ 17.695 bilhões. Berlim se destaca como um polo cultural, e o bucólico Vale do Reno simboliza os vinhedos e vilas do interior.

Índia e França mostram diversidade

A Índia, em sexto lugar com US$ 16.008 bilhões, exibe sua pluralidade. Dos monumentos em Delhi ao agito de Mumbai, passando pelas montanhas dos Himalaias, o país é um verdadeiro caldeirão cultural.

Já a França, que ocupa a sétima posição com US$ 15.508 bilhões, é sinônimo de arte e história. Paris brilha com suas galerias, enquanto a Provença e a Riviera Francesa atraem turistas em busca de beleza e tradição.

Canadá, Coreia do Sul e Itália no top 10

O Canadá aparece em oitavo lugar, com um patrimônio de US$ 11.550 bilhões. Vancouver, com sua combinação de modernidade e natureza, é uma verdadeira joia.

Em nono, a Coreia do Sul reúne US$ 11.041 bilhões, trazendo Seul, com seus palácios históricos, e a Ilha de Jeju, famosa por suas belezas naturais.

Fechando o top 10, a Itália brilha com US$ 10.600 bilhões, onde Roma, Veneza e Florença guardam a riqueza de séculos de história.

Austrália e Espanha em posições de destaque

A Austrália ocupa a 11ª posição, com um patrimônio de US$ 10.500 bilhões. Sydney é cenário de paisagens impressionantes, como a Casa da Ópera e as famosas praias.

A Espanha, em 12º lugar, reúne US$ 9.153 bilhões. Barcelona é palco das obras de Gaudí e Madrid é um centro cultural pulsante.

Taiwan, Países Baixos e Suíça

Taiwan vem em 13º, com US$ 6.081 bilhões. A capital, Taipei, mescla tradições com modernidade, enquanto o Desfiladeiro de Taroko impressiona com suas belezas naturais.

Os Países Baixos ocupam a 14ª posição, com US$ 5.366 bilhões, onde os canais de Amsterdã e os moinhos de vento definem a paisagem do país. A Suíça, em 15º lugar com US$ 4.914 bilhões, encanta com seus lagos e montanhas, além de ser conhecida pela sua estabilidade.

Brasil aparece em 16º lugar

O Brasil, em 16º lugar, destaca-se com seu patrimônio de US$ 4.835 bilhões. Isso coloca o país em uma posição significativa no cenário global, especialmente ao lado de grandes potências.

Estar entre os 20 mais ricos do mundo mostra a relevância econômica do Brasil, que se posiciona à frente de nações como Rússia, México e Indonésia.

Outros países no ranking

Na sequência, a Rússia fica em 17º, com US$ 4.608 bilhões. Hong Kong é a 18ª, com US$ 3.821 bilhões, e o México ocupa o 19º lugar, com US$ 3.783 bilhões. A Indonésia fecha o top 20, com US$ 3.591 bilhões.

Bélgica, Suécia, Dinamarca e Arábia Saudita também estão entre os mais ricos. A lista segue com países como Turquia, Polônia, e Noruega, mostrando um panorama diversificado.

Um retrato global da riqueza

Esse relatório não é apenas uma coleção de números. Ele conecta economias a culturas, tradições e belezas naturais.

Desde os arranha-céus de Tóquio até os vinhedos da Alemanha, a riqueza é também um reflexo da identidade de cada nação. A presença do Brasil no 16º lugar revela que, mesmo entre as grandes potências, há um espaço significativo para diferentes economias e culturas brilharem.