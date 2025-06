Quarteto Fantástico revela trailer final com Galactus

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos ganha trailer final

A estreia do filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos está se aproximando e um trailer final acaba de ser lançado, aumentando as expectativas dos fãs da Marvel. O trailer mostra um pouco da trama e dos personagens, prometendo uma nova abordagem para um dos grupos de super-heróis mais icônicos dos quadrinhos.

Elenco e personagens

No novo filme, o ator Pedro Pascal, conhecido por seu papel em The Last of Us, assume o papel de Reed Richards, também conhecido como Sr. Fantástico, que é o líder do Quarteto. Vanessa Kirby, famosa por sua atuação em Missão: Impossível – Acerto de Contas, interpretará sua esposa, Sue Storm, a Mulher-Invisível. O elenco também conta com Joseph Quinn, que interpretará Johnny Storm, o Tocha-Humana, e Ebon Moss-Bachrach, que será Ben Grimm, também conhecido como O Coisa.

Além dos protagonistas, o filme contará com Ralph Ineson como Galactus, o principal vilão da história. Julia Garner, da série Ozark, interpretará uma versão alternativa do Surfista Prateado, chamada Shalla-Bal. Há também expectativa de que Franklin Richards, filho de Reed e Sue, faça uma aparição ao longo da trama. O elenco é completado por Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e John Malkovich. A direção é de Matt Shakman, que anteriormente trabalhou na série WandaVision, substituindo Jon Watts, que era o diretor original do projeto.

Contexto da produção

Este será o terceiro filme do Quarteto Fantástico nos cinemas, reconhecido como o primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos da Marvel. A expectativa em relação ao filme é alta, visto que ele faz parte de um dos projetos mais importantes do Marvel Studios. Embora os detalhes da história ainda sejam escassos, foi confirmada a decisão de não retratar a origem da família, e a trama se passará em uma Nova York retrofuturista de um universo alternativo. Há especulações sobre a presença do Doutor Destino, supostamente interpretado por Robert Downey Jr.

Lançamento e Fase 6 do MCU

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos tem sua estreia marcada para o dia 24 de julho de 2025 nos cinemas brasileiros. Este filme dará início à Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), que culminará com os lançamentos de Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas, programados para 2026 e 2027, respectivamente. A inclusão de Robert Downey Jr. como Doutor Destino promete agregar ainda mais relevância a essa nova etapa do MCU.

Com um elenco forte e a direção de um profissional com experiência no universo super-heróico, as expectativas estão elevadas para o que Quarteto Fantástico pode oferecer ao público.