Quarta temporada de ‘We Were Liars’ e ‘Fourth Wing’ entre novidades

(Clockwise from left) 'The Summer I Turned Pretty', 'We Were Liars' and 'Motorheads'

O Prime Video tem se consolidado como uma importante plataforma no gênero jovem adulto, especialmente com o retorno da série “The Summer I Turned Pretty”, adaptação do livro de Jenny Han, que estreou sua terceira e última temporada recentemente. O sucesso da série foi notável, com o número de espectadores na primeira semana triplicando desde a estreia da primeira temporada.

Embora “The Summer I Turned Pretty” esteja chegando ao fim, o Prime Video promete continuar investindo em conteúdo jovem adulto. A plataforma já conta com títulos como “We Were Liars”, “Motorheads”, “Maxton Hall” e “Overcompensating”. Além disso, há novos projetos em desenvolvimento, incluindo um prequel de “Legally Blonde”, intitulado “Elle”, e adaptações dos livros de romance universitário de Elle Kennedy e da épica de fantasia “Fourth Wing” de Rebecca Yarros. Também estão em andamento produções que, embora não sejam exclusivamente voltadas para o público jovem adulto, visam atrair uma audiência semelhante, como “The Better Sister” e “The Girlfriend”.

Vernon Sanders, Chefe de TV do Prime Video, destacou que a plataforma busca criar um ecossistema de conteúdo que mantenha os fãs envolvidos e conectados aos criadores e entre si. Ele acredita que a comunidade em torno das produções é fundamental para o sucesso das séries.

Por meio de estratégias de marketing focadas, incluindo uma campanha robusta voltada para o público feminino, o Prime Video conseguiu bons resultados com diversas produções. Sanders menciona que a interação entre suas equipes de PR e marketing tem sido eficaz em construir uma base de fãs engajada e em promover os lançamentos da plataforma.

A série “Overcompensating”, por exemplo, foi bem recebida pelo público e já está em desenvolvimento para uma possível segunda temporada. Sanders também falou sobre a recepção positiva de “We Were Liars”, que está em fase de produção de uma nova temporada.

Sobre a expansão do universo de “The Summer I Turned Pretty”, cuja autora Jenny Han demonstrou interesse em novas narrativas, Sanders revelou que estão explorando novos projetos relacionados, mas sem confirmação de spinoffs no momento.

Além disso, ele reafirmou a intenção da plataforma de criar um portfólio diversificado que atenda diferentes gostos e interesses do público jovem, incluindo misturas de gêneros que vão de romance a histórias mais sombrias. O Prime Video se empenha para que seja não apenas um lugar para assistir a conteúdo, mas que também fortaleça a conexão entre criadores e o público. Os planos para o futuro incluem um foco em construir uma comunidade e facilitar interações entre os espectadores.