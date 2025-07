Quando serão as folgas em 7 capitais brasileiras

Aracaju (SE) – No dia 8 de julho, terça-feira, se celebra o aniversário do estado de Sergipe, um feriado estadual que marca essa importante data.

Goiânia (GO) – O dia 26 de julho, um sábado, é reservado para a celebração da Fundação da cidade de Goiás, que foi a primeira capital do estado. Este é um feriado estadual.

São Luís (MA) – No dia 28 de julho, segunda-feira, a capital do Maranhão celebra a adesão do estado à Independência do Brasil, marcando mais um feriado estadual no calendário.